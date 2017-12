Festivalul intră pe ultima sută de metri. Într-o ambianţă conclusivă, firească, ce poate fi mai potrivit decât celebrarea unei capodopere a artei a şaptea. La această oră nu a intrat încă în competiţie filmul lui Radu Mihăileanu, aşa că ne vom arunca ochii către alte aspecte, desigur, demne de semnalat.

Purtaţi contracronometru de şirul activităţilor de peste zi (proiecţiile matinale pentru presă, conferinţele ce urmează, filmele româneşti etc.), uităm că în sălile festivalului se produc şi altfel de evenimente. Iată, la Cannes Classics am văzut, vineri seara, un documentar despre ”Portocala mecanică”. Realizat de Stanley Kubrick în 1971, filmul a fost considerat, la vremea respectivă, de unii scandalos, în orice caz mult controversat. Până acolo încât regizorul însuşi a trebuit să refuze să fie distribuit în sălile londoneze în timpul vieţii sale. Reamintim că Stanley Kubrick a decedat în 1999, la vârsta de 70 de ani. Cu acordul Warner-ului, cu concursul Canalului ARTE şi cu contribuţia unui critic specializat în cinematograful american, să-i spunem, mai exact, de limbă engleză, Michel Ciment de la revista ”Positif”, a apărut mica monografie cinematografică (52 de minute) sub titlul cât se poate de inspirat ”A fost odată… Portocala mecanică” (”Once Upon a Time… A Clockwork Orange”). Destinul acestei capodopere este unul special, iar atenţia pe care Cannes-ul i-o acordă cu ocazia împlinirii a patru decenii de la realizarea sa este cu totul îndreptăţit. Ca dovadă, numărul mare de spectatori aflaţi în sala Bunuel spre a cunoaşte mai multe lucruri despre autorul ”Odiseei spaţiale”, ca şi despre contextul realizării ”Portocalei mecanice”. Reamintim că totul a pornit de la ecranizarea unei cărţi cu caracter autobiografic. Soţia autorului a fost violată de un grup de tineri dedaţi la spargeri, hoţii de tot felul şi crime. Guvernul a intervenit în a-i anihila, conform unui proiect mai degrabă psihiatric, ceea ce a făcut la rândul lui vâlvă. Pentru a trata cinematografic o asemenea temă, Kubrick a apelat la muzica lui Beethoven. Apoi a conferit povestirii un aer de balet. Coregrafie a violenţei sexuale, filmul a produs certuri în lumea presei cinematografice şi a sensibilizat guvernele. Succesul de casă a fost, însă, mai mult decât convingător. Cu un deviz de 2 milioane dolari, ”Portocala mecanică” a adus încasări de 14 milioane. Cu toate acestea, lui Kubrick nu i-a fost prea uşor să vieţuiască în Anglia, unde ostilitatea a fost destul de accentuată. Acum, iată, iniţiativa franceză, binevenită, are ca autori mai mulţi oameni de cinema, la loc de frunte fiind Michel Ciment. Acesta cosemnează documentarul alături de Antoine de Gaudemar. Criticul de la ”Positif” sublinia cu ironie cum o secvenţă de doar 40 de secunde a fost atunci puternic suspectată, în vreme ce, între timp, scenele de agresivitate sexuală au sporit considerabil în cantitate şi nimeni nu prea se mai sinchiseşte. Este interesantă şi mărturisirea actorului din rolul principal, Malcolm Mc Dowell, prezent la proiecţia filmului propriu-zis, seara, de la 19.45, la Salle du Soixantième şi, de asemenea, invitat spre a susţine ”Lecţia de cinema” de la această ediţie. Acesta a povestit cum, la o vizionare în SUA, la vremea respectivă, toată lumea a ieşit încrâncenată din sală. A revăzut de curând filmul, într-o sală cu mulţi tineri londonezi şi a fost mirat cum aceştia se amuzau pur şi simplu la momentele taxate altădată ca foarte dure. Lucrurile au evoluat mult în ceea ce priveşte percepţia audiovizuală. De aceea, astăzi ”Portocala mecanică” a devenit un film cult, mărturie despre o epocă (anii ’70 în democraţiile europene) dar şi pagină de referinţă în istoria cinematografului.

Aşteptăm apropiatele verdicte ale unora dintre jurii. Deja, la ora acestei corespondenţe, şi-au anunţat conferinţele corespunzătoare, de anunţare a palmaresului, fiprescienii, ecumenicii, cinefondaţioniştii ş.a. Lista cu Palme d’Or este ultima, fiind dată publicităţii la gala de duminică, după proiecţia filmului ”Les Biens-aimés”, când juriul lui De Niro se va pronunţa, în sfârşit. Până una-alta, vineri la amiază (ora 13.00 la Cannes) membrii importantului conclav au apărut în faţa presei internaţionale, în cadrul obişnuitei invitaţii la un prânz provensal, oferit de domnul Bernard Brochand, primarul Cannes-ului. Pe lista cu ”steluţe acordate de critici”, locul întâi îl deţine ”The Tree of Life”( 6 frunze de palmier), urmat de ”The Artist” cu 5 şi de ”Le gamin au velo”, cu 4 rămurele. Să răstoarne, oare, acest tablou filmul lui Radu Mihăileanu ”La source des femmes”, adus în festival în ultima zi, sâmbătă, 21 mai?