”Ajutați-mă să-mi văd fetița crescând!”

Asociația Litoral - Delta Dunării (ALDD) lansează o campanie umanitară prin care dorește să vină în ajutorul Florentinei Mocanu, o tânără de 30 de ani, mamă a unei fetițe de 6 ani, bolnavă de cancer. Absolventă a Facultăţii de Limbi Străine Aplicate din cadrul Universităţii ”Ovidius” Constanţa, Florentina a fost diagnosticată cu cancer mamar la sfârşitul anului trecut şi de atunci se luptă cu încrâncenare pentru viaţa ei. ”Până în luna decembrie a anului 2013, am avut o viaţă împlinită, dar la sfârşitul anului am primit o veste cruntă, un diagnostic necruţător: cancer mamar, iar acest lucru mi-a schimbat total viaţa. Au urmat multe şedinţe de citostatice şi radioterapie, care însă nu au avut rezultatul scontat. Boala a evoluat repede”, povestește femeia. După îndelungi investigaţii, Florentina a aflat că singura ei şansă de vindecare este un tratament (experimental) pentru identificarea şi localizarea celulelor tumorale din corp, tratament pe care-l poate urma numai în oraşul Frankfurt din Germania. Timpul, însă, nu este de partea ei. ”Tratamentul este deosebit de costisitor şi, date fiind împrejurările în care mă aflu, mă văd nevoită acum, în prejma Sărbătorilor Crăciunului, să fac ceea ce nu aş fi crezut că voi face vreodată, şi anume să lansez acest apel umanitar către dumneavoastră şi să vă rog să-mi acordaţi un sprijin financiar cât de mic, pentru a contribui la minunea de care am nevoie: aceea de a-mi recăpăta sănătatea şi viaţa. Ajutaţi-mă să-mi văd fetiţa crescând!”, spune tânăra. ALDD invită toți colegii din turism, constănțenii și prietenii Asociației să o ajute pe Florentina să își recupereze sănătatea. ”Implicarea Asociației în acest tip de campanii nu este o premieră pentru noi, ținând cont că, dincolo de profesioniști în turism, suntem, mai presus de orice, oameni. Cazul Florentinei Mocanu poate să fie cel al copilului nostru, al surorii noastre sau al celei mai bune prietene”, a declarat președintele ALDD, Corina Martin. Donațiile se pot face în următoarele conturi: RO36INGB0000999903916056 (Titular de cont Mocanu Florentina) și RO11BRMA0999100063682630 (Cont Asociația ”Florentina”). Persoane de contact sunt: Ofelia Mocanu tel. 0728.945.729 (Orange); 0720.210.098 (Vodafone) sau Carşote Ramona, tel. 0723.656.440.