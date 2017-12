”Alice în Ţara Minunilor” a depăşit un miliard de dolari din încasări

Lungmetrajul animat 3D ”Alice in Wonderland / Alice în Ţara Minunilor”, în regia lui Tim Burton, a devenit al şaselea film din istorie care a depăşit un miliard de dolari din încasările obţinute pe plan mondial. Această aventură SF în viziunea regizorală a lui Tim Burton, lansată recent şi pe DVD, dar care rulează în continuare şi în sălile de cinematograf, a generat încasări de peste 332 de milioane de dolari în box office-ul nord-american şi de peste 667 de milioane de dolari pe plan internaţional. ”Alice in Wonderland / Alice în Ţara Minunilor” reprezintă, totodată, al doilea cel mai bun debut al studiourilor Disney, după ”Pirates of the Caribbean: Dead Man\'s Chest / Piraţii din Caraibe: Cufărul Omului Mort”, care a generat încasări totale de 1,07 miliarde de dolari în 2006.

Celelalte filme care au intrat în selectul club al lungmetrajelor ce au depăşit un miliard de dolari din încasările obţinute sunt ”Avatar”, ”Titanic”, ”The Lord of the Rings: The Return of the King / Stăpânul inelelor: Întoarcerea regelui”, ”Pirates of the Caribbean: Dead Man\'s Chest / Piraţii din Caraibe: Cufărul Omului Mort” şi ”The Dark Knight / Cavalerul negru”. Toate aceste filme au fost lansate în timpul vacanţelor sau al sezonului estival, în timp ce ”Alice in Wonderland / Alice în Ţara Minunilor” a fost lansat pe marile ecrane în această primăvară. Filmul este o reinterpretare gotică a celebrei poveşti a lui Lewis Caroll. În film, Alice, care acum a crescut, se reîntoarce în Ţara Minunilor. Din distribuţie fac parte doi actori fetiş ai lui Tim Burton, Johnny Depp, în rolul Pălărierului Nebun şi Helena Bonham Carter, soţia regizorului, în rolul Reginei de Cupă, dar şi Mia Wasikowska alias Alice şi Anne Hathaway alias Regina Albă.