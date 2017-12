”Ar trebui ca UE să aibă şase membri, iar Franţa să iasă din Schengen”

Vicepreşedintele formaţiunii politice de dreapta UMP din Franţa, Laurent Wauquiez, fost ministru în timpul Preşedinţiei lui Nicolas Sarkozy, s-a declarat în favoarea constituirii unui nucleu dur al UE, format din şase ţări, şi a ieşirii Franţei din spaţiul Schengen. ”Integrând prea multe ţări, am ucis proiectul european”, apreciază Laurent Wauquiez, fost ministru pentru Afaceri Europene. ”Extinderea a fost o eroare. Trebuie reconstituit nucleul european în jurul a şase ţări: Germania, Italia, Spania, Belgia, Olanda şi Franţa. Celorlalte trebuie să li se explice că nu funcţionează în acelaşi ritm. Este valabil pentru Marea Britanie, Irlanda sau România. Te salvezi sau te scufunzi cu Europa, aceasta este poziţia mea”, a declarat el.

Pe tema imigraţiei, Laurent Wauquiez apreciază că ”Franţa trebuie să iasă din Schengen”, exprimându-şi speranţa că aceasta va deveni poziţia UMP. ”Acest lucru nu poate să meargă pentru că ţările europene nu au aceeaşi situaţie în legătură cu imigraţia. Germania are puţini copii, are nevoie de imigraţie. Franţa are mai degrabă mulţi copii, ea nu are nevoie de imigraţie”, a detaliat vicepreşedintele UMP.