”Armata israeliană a ucis deliberat civili palestinieni în Fîşia Gaza”

Armata israeliană a ucis în mod deliberat civili palestinieni, distrugînd locuinţele acestora, în cursul recentei ofensive din Fîşia Gaza, afirmă militari israelieni care au luat parte la operaţiuni, citaţi de cotidianul ”Haaretz”. Dezvăluirile au fost făcute de absolvenţi ai Colegiului Militar Oranim din orăşelul israelian Tivon. Militarii au oferit detalii despre un incident în care au fost împuşcaţi din greşeală o mamă palestiniană şi cei doi copii ai ei. ”Era o casă, iar înăuntru era o familie. I-am pus într-o cameră. Mai tîrziu am părăsit locuinţa şi am chemat un alt pluton. După cîteva zile am primit ordinul să eliberăm familia. Lunetiştii au ocupat poziţii pe acoperiş. Comandantul plutonului a permis familiei să iasă prin partea dreaptă. Mama şi copiii nu au înţeles şi au ieşit prin stînga, însă comandantul a uitat să spună asta lunetiştilor, iar aceştia au deschis focul, omorîndu-i”, a explicat un militar.

Dezvăluirile intră în contradicţie cu poziţia oficială a armatei israeliene, care susţine că în operaţiunile din Fîşia Gaza nu au fost vizate obiective civile. Un alt militar afirmă că un comandant de companie a ordonat împuşcarea unei bătrîne palestiniene care trecea pe stradă. Unul dintre militari susţine că a avut o dispută cu superiorii săi, contestînd ordinul de împuşcare a civililor, fără niciun avertisment. ”Mi s-a spus că trebuie omorîţi toţi din oraşul Gaza, pentru că toţi erau terorişti”, a mărturisit militarul israelian.

Hamas oferă 3.000 de dolari bărbaţilor care se căsătoresc cu văduve ale ”martirilor” din Fîşia Gaza

Mişcarea islamistă Hamas oferă o recompensă de 3.000 de dolari bărbaţilor care se căsătoresc cu femei din Fîşia Gaza rămase văduve după ce soţii lor au murit în recentele confruntări cu armata israeliană. Iniţiativa are rolul ameliorării situaţiei femeilor din Fîşia Gaza care şi-au pierdut soţii în timpul operaţiunii israeliene Cast Lead. Numărul văduvelor din Fîşia Gaza a crescut considerabil după ofensiva israeliană din decembrie 2008 - ianuarie 2009. Societatea palestiniană are o percepţie negativă asupra persoanelor divorţate sau rămase văduve, iar bărbaţii evită căsătoriile cu astfel de persoane. Potrivit presei, Hamas a stabilit o serie de condiţii pe care bărbaţii trebuie să le îndeplinească pentru a primi cei 3.000 de dolari. ”Candidaţii” trebuie să poată avea grijă de cel puţin două femei, trebuie să aibă un comportament moral şi să fie persoane religioase. De asemenea, bărbaţii trebuie să aibă suficient spaţiu în locuinţă pentru noua soţie şi trebuie să îi crească pe copiii acesteia ca şi cum ar fi ai lor.