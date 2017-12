”Avatar”, lider în box office-ul nord-american, a treia săptămână consecutiv

Superproducţia ”Avatar”, care a depăşit pragul primului miliard de dolari din încasări pe plan mondial, şi-a continuat şi în acest weekend marşul triumfal în cinematografele nord-americane, reuşind să obţină încasări de 68,3 milioane de dolari. Acest film science-fiction a obţinut, în primele 17 zile de proiecţii, încasări de aproximativ 670 de milioane de dolari pe plan internaţional şi de peste 350 de milioane de dolari în SUA şi Canada.

”Avatar” nu este, însă, singura peliculă care a sedus publicul nord-american. Filmul de acţiune ”Sherlock Holmes”, regizat de Guy Ritchie, în care Robert Downey Jr. joacă rolul celebrului detectiv, iar Jude Law, pe cel al fidelului Watson, s-a situat pe poziţia a doua a box office-ului nord-american, reuşind încasări de 38,4 milioane de dolari de vineri până duminică şi un total de 140,6 milioane de dolari de la lansare, în urmă cu zece zile. Aceste două filme au obţinut împreună 51% din totalul încasărilor din weekend-ul trecut în cinematografele din SUA şi Canada. Veveriţele din filmul pentru copii ”Alvin şi veveriţele 2 / Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel” s-au menţinut pe poziţia a treia a box office-ului nord-american, cu încasări de 35,6 milioane de dolari de vineri până duminică. Pe poziţia a patra s-a situat comedia romantică ”E tare complicat! / It\'s Complicated”, cu Meryl Streep, Alec Baldwin şi Steve Martin în rolurile principale, care a generat încasări de 18,7 milioane de dolari la sfârşitul săptămânii trecute. Filmul ”The Blind Side”, a cărui acţiune se desfăşoară în lumea fotbalului american, s-a situat pe poziţia a cincea, cu încasări de 12,7 milioane de dolari, iar lungmetrajul ”Sus, în aer / Up in the Air”, regizat de Jason Reitman, devenit cunoscut după lansarea comediei ”Juno”, în 2007, ocupă poziţia a şasea, cu încasări de 11,4 milioane de dolari. Noul desen animat lansat de studiourile Disney, ”Prinţesa şi Broscoiul”, a cărui eroină principală este de culoare, se menţine pe poziţia a şaptea, cu încasări de 10,01 milioane de dolari la sfârşitul săptămânii trecute. Comedia romantică ”Ce-o fi cu soţii Morgan? / Did You Hear About the Morgans?”, cu Sarah Jessica Parker şi Hugh Grant în rolurile principale, s-a situat pe poziţia a opta a box office-ului nord-american şi a generat încasări de 5,2 milioane de dolari de vineri până duminică. Musicalul ”Nine”, regizat de Rob Marshall, având pe afiş o pleiadă de staruri ale cinematografiei mondiale, precum Sophia Loren, Daniel Day-Lewis, Penelope Cruz, Marion Cotillard şi Nicole Kidman, a coborât un loc, ajungând până pe poziţia a noua, cu încasări de 4,25 milioane de dolari.

Cel mai recent lungmetraj regizat de Clint Eastwood, ”Neînfrânt / Invictus”, cu Morgan Freeman în rolul lui Nelson Mandela, completează topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în America de Nord la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a vândut bilete în valoare de 4,13 milioane de dolari.