”Avatar”, premiat de New York Film Critics Online

Filmul ”Avatar”, regizat de James Cameron, a fost desemnat câştigătorul categoriei Cel mai bun film al anului, duminică, de New York Film Critics Online.

Kathryn Bigelow s-a impus la categoria Cel mai bun regizor, pentru ”The Hurt Locker”, iar filmul ”Ticăloşi fără glorie / Inglorious Basterds” a primit patru premii, inclusiv cel pentru scenariul semnat de Quentin Tarantino. În 2008, filmul ”4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, în regia lui Cristian Mungiu, a fost premiat de această asociaţie, la categoria Cel mai bun film străin. Această asociaţie de critici din New York, care nu trebuie confundată cu New York Film Critics Circle, o altă asociaţie care urma să îşi anunţe câştigătorii, luni seară, i-a premiat pe Jeff Bridges la categoria Cel mai bun actor, pentru ”Crazy Heart” şi pe Meryl Streep la categoria Cea mai bună actriţă, pentru ”Julie & Julia”. Christoph Waltz a fost desemnat Cel mai bun actor într-un rol secundar şi Cel mai bun debutant al anului, pentru rolul din ”Ticăloşi fără glorie”, iar Mo\'Nique a triumfat la categoria Cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru rolul din ”Precious: Based on the Novel Push by Sapphire”. Filmul ”The White Ribbon” a triumfat la categoria Cel mai bun film într-o limbă străină, ”The Cove” s-a impus la categoria Cel mai bun documentar, iar ”Deasupra tuturor / Up” a fost desemnat Cel mai bun lungmetraj de animaţie. Marc Webb a primit premiul pentru Cel mai bun debut regizoral – ”(500) Days of Summer”.

New York Film Critics Online a alcătuit lista celor mai bune 11 filme ale anului. Lista, publicată în ordine alfabetică în limba engleză, conţine filmele următoare: ”Adventureland”, ”Avatar”, ”Fantastic Mr. Fox”, ”The Hurt Locker”, ”Inglorious Basterds”, ”The Messenger”, ”Precious: Based on the Novel Push by Sapphire”, ”A Serious Man”, ”Two Lover”, ”Up” şi ”Un in the Air”.