”Beavis and Butt-Head” revine pe micile ecrane în vară

Serialul animat de comedie ”Beavis and Butt-Head” va reveni pe micile ecrane, în vara acestui an, au confirmat, miercuri, reprezentanţii postului MTV, punând astfel capăt speculaţiilor ce au circulat în ultimele luni în presa americană. Informaţia a fost dezvăluită în premieră de actorii din distribuţia serialului ”Skins”, difuzat de MTV, în faţa sediului din New York al acestui post de televiziune. Serialul ”Beavis and Butt-Head”, creat de Mike Judge, s-a bucurat de o mare popularitate în anii \'90, fiind difuzat între anii 1993 şi 1997. Eroii principali din serial sunt doi liceeni pasionaţi de muzica heavy-metal, care urmăresc toată ziua videoclipuri la televizor, încearcă să agaţe fete şi care, de regulă, nu fac altceva decât să lenevească pe o canapea. Mike Judge a asigurat vocile pentru ambele personaje. Serialul a stat la baza unui lungmetraj intitulat ”Beavis and Butt-Head Do America”, lansat în 1996. Vocile personajelor din acest film au fost asigurate de Bruce Willis, Demi Moore, Cloris Leachman, David Letterman şi Robert Stack.