”Cartea despre raidul împotriva lui bin Laden nu are nimic politic”

Un membru al trupelor Navy SEAL, autorul unei cărţi în curs de apariţie care povesteşte detaliat operaţiunea împotriva lui Osama bin Laden, a declarat într-un interviu pentru CBS că lucrarea sa nu are nimic a face cu politica, în pofida apropierii alegerilor prezidenţiale americane. ”Îngrijorarea mea, de la bun început, este că ne aflăm într-o perioadă a campaniei electorale. Această carte nu are nimic a face cu politica”, a subliniat Mark Owen, pseudonimul sub care acest militar de elită a scris ”No Easy Day” (O zi dificilă), care urmează să apară la 4 septembrie, într-un fragment din interviul acordat pentru emisiunea 60 minutes, dezvăluit miercuri de către post.

Preşedintele democrat în exerciţiu, Barack Obama, aflat în campanie în vederea obţinerii unui nou mandat, este acuzat de foşti agenţi CIA şi din cadrul forţelor speciale că se află în spatele unor scurgeri de informaţii despre raidul împotriva liderului reţelei teroriste al-Qaida urmărind să îi înfrumuseţeze bilanţul şi fără să ţină cont de securitatea spionilor şi militarilor americani. Candidatul republican la Casa Albă, Mitt Romney, formulase anterior aceste atacuri, reluate la jumătatea lui august de către un grup de foşti spioni şi militari, Special Operations Opsec Education Fund, într-o înregistrare video.

”Dacă nebuni dintr-o facţiune sau alta a partidelor vor să exploateze acest lucru politic, ruşine să le fie. Este o carte despre atacurile teroriste de la 11 septembrie şi aşa trebuie să rămână. Nu are nimic a face cu politica”, a insistat Mark Owen. În cartea sa, el oferă detalii despre felul în care a fost împuşcat Osama bin Laden în cap, după ce a fost văzut apărând în cadrul uşii camerei sale, iar ulteriror i-au fost trase mai multe gloanţe în piept.