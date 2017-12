Premierul moldovean, Vlad Filat, a anunţat ieri, la revenirea în ţară după o vizită la Bruxelles, că R. Moldova poate obţine un regim liberalizat de vize după ce primeşte Foaia de Parcurs, în termen de 18 luni. ”Luând în calcul experienţa altor ţări, dar şi modul în care merg lucrurile în R. Moldova, cetăţenii moldoveni vor putea călători în UE fără vize, peste 18 luni, după ce obţinem Foaia de Parcurs”, a spus Filat. El a precizat că la Bruxelles s-a întâlnit cu premierul Belgiei, Yves Leterme. ”Avem relaţii excelente cu Belgia, care deţine preşedinţia UE într-o perioadă foarte importantă pentru ţara noastră, când avem obiective mari. Am avut o întâlnire şi cu Stefan Fule, Comisarul european pentru Vecinătate, cu care am discutat în detaliu ce urmează să facem pentru realizarea scopurilor de integrare în UE. Am fost felicitaţi pentru ceea ce facem”, a spus Vlad Filat. Prima misiune a UE de evaluare a situaţiei pentru demararea dialogului cu R. Moldova, privind liberalizarea regimului de vize, a fost la Chişinău în martie, pentru a iniţia negocierile în acest sens. În septembrie, la Chişinău este aşteptată altă misiune de evaluare a UE.

În paralel, Moscova cere reluarea negocierilor pentru soluţionarea conflictului din Transnistria, a declarat, ieri, Grigori Karasin, adjunctul ministrului rus al Afacerilor Externe. Karasin a lăudat, într-o întâlnire cu adjunctul premierului moldovean pentru Reintegrare, Victor Osipov, “paşii făcuţi de Chişinău pentru soluţionarea problemei transnistrene”. Karasin a subliniat, de asemenea, “eforturile Rusiei de reluare a negocierilor la scară integrală, în vederea normalizării relaţiilor Chişinăului cu Tiraspolul”. Osipov a prezentat activitatea intensă a partenerilor internaţionali, a căror poziţie este consonantă cu poziţia R. Moldova cu privire la integritatea teritorială şi suveranitatea R. Moldova. “Suntem ferm hotărâţi să continuăm negocierile şi să acţionăm în vederea reluării lor cât mai rapid posibil, în cadrul formatului 5+2”, a declarat el. Oficialul moldovean a lansat un apel la facilitarea activităţilor agenţilor economici în regiune, libera circulaţie în cadrul zonei de securitate, reluarea serviciilor de transport feroviar, reluarea comunicaţiilor prin telefonia fixă între cele două maluri ale Nistrului şi soluţionarea problemelor din şcolile moldovene din această regiune. “Faptul că autorităţile din această regiune separatistă moldoveană deţin un jurnalist, Ernest Vardanean, dar şi pe cetăţeanul moldovean Ilie Cazac nu promovează imaginea Tiraspolului, creând un fundal negativ pentru soluţionarea conflictului cu Transnistria”, a mai adăugat el. După întâlnirile de luni şi marţi la Chişinău, Karasin a efectuat o vizită la Tiraspol, ieri, unde s-a întâlnit cu liderii autoproclamatei republici transnistrene.