”Despicable Me”, lider în box office-ul nord-american

Filmul de animaţie ”Sunt un mic ticălos / Despicable Me”, care prezintă povestea lui Gru, maleficul care voia să fure Luna, a intrat direct pe prima poziţie în box office-ul nord-american, reuşind încasări de 60,1 milioane de dolari de vineri până duminică. Acest film de animaţie, regizat de Pierre Coffin şi de Chris Renaud, îl aduce în scenă pe Gru, şeful megaloman al unei bande de răufăcători, care are parte de o provocare fără precedent după ce va întâlni trei fetiţe orfane, care văd în el un potenţial tată.

”Saga Amurg: Eclipsa”, al treilea lungmetraj din seria ”Amurg / Twilight”, a coborât pe poziţia a doua, având, de vineri până duminică, încasări de 33,5 milioane de dolari în America de Nord. De la lansare, pe 30 iunie, filmul a avut încasări de 237 de milioane de dolari pe plan mondial. Un alt film science-fiction, ”Predators”, cu Adrien Brody în rolul principal, completează podiumul, ocupând poziţia a treia, cu încasări de 25,3 milioane de dolari de vineri până duminică. Animaţia ”Povestea jucăriilor 3 / Toy Story 3”, realizată de studiourile Disney-Pixar cu ajutorul tehnologiei 3D, s-a situat pe poziţia a patra, cu încasări de 22 de milioane de dolari. Lungmetrajul de acţiune ”Ultimul războinic al aerului / The Last Airbender” a coborât trei locuri, până pe poziţia a cincea, cu încasări de 17,15 milioane de dolari. Totodată, comedia ”Oameni mari şi fără minte / Grown ups\", în regia lui Dennis Dugan, cu Adam Sandler în rolul principal, a avut încasări de 16,4 milioane de dolari de vineri până duminică şi a coborât două poziţii, până pe locul al şaselea. Filmul ”Întâlnire explozivă / Knight and Day”, de James Mangold, unde Tom Cruise şi Cameron Diaz joacă rolurile a doi fugari porniţi într-o aventură în care nimic nu este ce pare a fi, s-a situat pe locul al şaptelea, cu încasări de 7,85 milioane de dolari. Pelicula ”Karate Kid” a coborât două locuri, până pe poziţia a opta, cu încasări de 5,7 milioane de dolari. Acest lungmetraj este un remake al filmului cult din 1984, avându-i de această dată în rolurile principale pe Jackie Chan, în rolul profesorului de kung-fu şi pe tânărul Jaden Smith, fiul lui Will Smith, în rolul elevului acestuia. Pe poziţia a noua s-a clasat un alt remake, filmul ”The A-Team”, care spune povestea unei echipe de militari din forţele de elită şi care a avut încasări de 1,8 milioane de dolari de vineri până duminică.

”Cyrus”, o comedie sentimentală despre viaţa de familie din Los Angeles, încheie topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în America de Nord, la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a vândut bilete de 1,37 milioane de dolari.