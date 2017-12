”Din România, un cilindru dulce”

Sub acest titlu neobişnuit dar care impresionează orice român din orice colţ al lumii, renumitul cotidian american ”The New York Times” recomandă cititorilor să viziteze micuţul local Chimney Cake din cartierul new-yorkez Queens, proprietatea Annei Kozma, originară din România. Celebrul colac unguresc (kurtos kalacs) preparat de Anna Kozma a fost vedeta ediţiei de vineri a blogului ”The New York Times” dedicat gastronomiei şi restaurantelor. În magazinul şi cafeneaua Chimney Cake din Queens, Anna Kozma foloseşte un cuptor special pentru a face... dulcea pâine est-europeană. ”O panglică din aluat dulce dospit este înfăşurată în formă de spirală, pe o formă din lemn şi apoi este coaptă la foc mic”, scrie autorul articolului, care avertizează cititorii să nu încerce această procedură acasă, decât dacă provin dintr-un sat din Transilvania. ”Anna Kozma, care provine din România, spune că această specialitate era un desert obişnuit doar în anumite oraşe de provincie din România, până la căderea comunismului, când antreprenorii au deschis mici patiserii unde îl comercializau, în România, Ungaria sau în alte ţări europene”, mai scrie în ”The New York Times”. ”Prăjiturile nu trebuie umplute, dar Anna Kozma spune că în vara anului viitor va face nişte specialităţi mai mici, pe care le va umple cu îngheţată şi apoi le va tăia felii, în porţii separate”, mai spune autoarea articolului din cotidianul new-yorkez. Aceasta le recomandă însă cititorilor să nu mai aştepte până la vară, ci să umple kurtos kalacs-ul Annei Kozma cu îngheţată cu arome de sezon, ca dovleacul sau fructele de arţar, pentru a fi servit ca desert de Ziua Recunoştinţei.