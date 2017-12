”Elena Udrea a dobândit şi folosit bunuri despre care ştia că provin din infracţiuni”

Elena Udrea este urmărită penal pentru spălare de bani şi fals în declaraţiile de avere, fiind acuzată că a dobândit şi folosit bunuri despre care ştia că provin din infracţiuni, informează Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA). În acelaşi comunicat de precizează că Udrea a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile, respectiv până la 29 martie. Potrivit DNA, pe durata controlului judiciar, Udrea trebuie să respecte mai multe obligaţii, una dintre acestea fiind să se prezinte la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie şi la Secţia 2 Poliţie Bucureşti ori de câte ori este chemată. De asemenea, ea trebuie să informeze de îndată DNA şi Secţia 2 Poliţie Bucureşti cu privire la schimbarea locuinţei şi să se prezinte la Secţia 2, conform programului de supraveghere întocmit de organul de Poliţie sau ori de câte ori este chemată. Totodată, Udrea nu are voie să nu plece din Capitală decât cu încuviinţarea prealabilă a procurorului competent şi nici să se apropie de ceilalţi inculpaţi, alţi participanţi la comiterea infracţiunii, martorii din dosar şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale. În cazul în care va încălca obligaţiile, preşedintele PMP riscă arestul la domiciliu sau cel preventiv. Vă reamintim că Elena Udrea a fost dusă astăzi, cu mandat, la DNA, unde a stat mai mult de patru ore, fiind citată în dosarul Microsoft, în care este urmărit penal şi fostul său soţ, omul de afaceri Dorin Cocoş. "Din probatoriul administrat până la acest moment, rezultă că inculpatul Cocoş Dorin a săvârşit infracţiunea de trafic de influenţă, sumele de bani obţinute cu titlu de folos necuvenit din săvârşirea acestei infracţiuni fiind utilizate în achiziţia de imobile şi pentru creditarea societăţilor. De asemenea, există acte (contracte de împrumut, chitanţe, contracte de vânzare - cumpărare imobile) şi declaraţiile de avere din perioada 2009 - 2014, din care rezultă că suspecta Udrea Elena Gabriela cunoştea provenienţa fondurilor utilizate pentru achiziţionarea de bunuri comune, având cunoştinţă şi de intenţia inculpatului Cocoş Dorin de obţinere a unor chitanţe false privind restituirea pretinsului împrumut pe care l-ar fi luat de la unul din cei doi mituitori", a precizat DNA. Potrivit documentelor procurorilor anticoruptie, Elena Udrea, fost ministru, în prezent deputat, era obligată să îşi declare averea, însă aceasta nu a notat, în declaraţiile de avere din 2010, împrumuturile acordate de fostul său soţ, Dorin Cocoş, firmei acestuia SC Euro Hotels International Co SRL, în condiţiile în care Udrea declara încasarea de dividende de la această societate. "Având în vedere obligaţia legală de a-şi declara averea, faptul că, în perioada 2009 - 2013, Udrea Elena Gabriela a declarat achiziţionarea mai multor bunuri imobile a căror valoare depăşeşte veniturile obţinute ca ministru, deputat sau din activitatea didactică se prezumă că aceasta a utilizat veniturile din alte surse - împrumuturi, dividende, asumându-şi răspunderea pentru provenienţa acestora", se arată în documentele citate. Anchetatorii au probe că Dorin Cocoş a săvârşit infracţiunea de trafic de influenţă, iar sumele de bani obţinute cu titlu de folos necuvenit din săvârşirea acestei infracţiuni ar fi fost utilizate în achiziţia de imobile şi pentru creditarea societăţilor. "Din declaraţiile de avere din perioada 2009 - 2014 rezultă că Udrea Elena Gabriela cunoştea provenienţa fondurilor utilizate pentru achiziţionarea de bunuri comune, având cunoştinţă şi de intenţia inculpatului Cocoş Dorin de obţinere a unor chitanţe false privind restituirea pretinsului împrumut de la Pescariu Dinu", au mai scris procurorii în documentele citate. Potrivit Legii 656/2001, dobândirea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni, constituie infracţiunea de spălare a banilor. Procurorii au precizat, în documentele citate, că în perioada 2009-2010, Dorin Cocoș a încheiat 16 contracte de împrumut cu SC Euro Hotels International Co SRL, în valoare totală de 544.000 de lei, toate fiind acordate pentru o perioadă de 11 luni. În acest context, procurorii prezintă şi acuzaţiile din dosarul Microsoft, arătând că, în 2009, Dorin Cocoş, în baza unei înţelegeri cu Gheorghe Ştefan şi cu Gabriel Sandu, ar fi pretins de la Claudiu Florică şi Dinu Pescariu nouă milioane de euro pentru el, 3.996.360 de euro pentru Ştefan şi 2,7 milioane de euro pentru Sandu. Banii ar fi fost ceruţi de Dorin Cocoş pentru a-şi exercita influenţa asupra lui Gabriel Sandu, precum şi asupra altor persoane din Guvern şi, respectiv, din Ministerul Comunicaţiilor şi Ministerul de Finanţe, pentru a asigura firmelor susţinute de Florică adjudecarea contractului de licenţiere Microsoft din anul 2009. Cocoş ar fi primit de la Florică, prin intermediul lui Pescariu, suma de nouă milioane de dolari. "Sumele de bani au fost transferate din contul D-CON.NET în contul Barringwood Investment Ltd, de unde suma de 3.996.360 euro a fost transferată în contul DD Land Oil Corporate LTD, suma de 2.700.000 euro în contul firmei Essim Partners C, iar suma de 9.000.000 de euro a fost remisă lui Dorin Cocoş. Disimularea banilor s-a făcut prin contracte fictive", se mai arată în documentele citate. Anchetatorii susţin şi că din verificarea extraselor de cont rezultă că, în mai 2012, Dinu Pescariu a efectuat o plată în sumă de 2,5 milioane de euro către Gheorghe Stelian, persoană implicată în proiecte imobiliare împreună cu Dorin Cocoș. "În cursul anului 2010, o persoană din anturajul lui Gheorghe Stelian a preluat creanţa aferentă creditului de 3,26 milioane de euro contractat de Udrea Elena Gabriel la BRD-Group Societe Generale SA", au mai scris procurorii în documentele citate. Dorin Cocoş este arestat preventiv în dosarul Microsoft, alături de primarul suspendat al municipiului Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan. În arest preventiv au fost, până în 25 ianuarie, şi fostul ministru al Comunicaţiilor Gabriel Sandu şi omul de afaceri Dumitru Nicolae, aceştia fiind în prezent în arest la domiciliu. În dosarul Microsoft mai sunt vizaţi alţi opt foşti miniştri: senatorii Şerban Mihăilescu şi Ecaterina Andronescu, deputatul Valerian Vreme, europarlamentarul Dan Nica, Daniel Funeriu, Alexandru Athanasiu, Mihai Tănăsescu şi Adriana Ţicău.