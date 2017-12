”Există o singură sursă de vindecare și aceasta se numește Dumnezeu”

În prag de Sărbători, românii se îndreaptă de obicei spre cele sfinte mai mult decât în restul anului, când se lasă prinşi în vâltoarea necontenită a provocărilor cotidiene. Acesta este şi motivul pentru care acum, în apropierea sfintelor Sărbători de Iarnă, probabil cele mai îndrăgite de peste an, de cei mari şi de cei mici deopotrivă, am gândit că ar fi binevenită o îndreptare a noastră către spirit, după ce în timpul anului ne-am ocupat cu predilecţie de trup. Şi cea mai potrivită abordare a acestei laturi mi s-a părut a fi discuţia cu dr. specialist în medicină alternativă Alina Dicu, un adevărat... doctor al spiritelor, care călăuzeşte paşii celor care îi trec pragul către cunoaşterea de sine, ignorată de cele mai multe ori. O alternativă de vindecare a trupului şi sufletului prin... ascultarea spiritului constituie, de departe, o provocare pentru mare parte dintre noi, conectaţi la internet, dar nu şi la spiritul care stă ascuns acolo, undeva, în interiorul fiinţei.

Rep.: Evident, nu încerc o discreditare a medicinei tradiţionale prin această întrebare, dar ce propune medicina alternativă oamenilor şi ce argumente aduceţi în favoarea ei, pentru că sunt convinsă că multă lume îşi doreşte o vindecare a trupului şi sufletului prin credinţă şi prin aplecarea către latura spirituală a existenţei decât prin apelarea la medicina tradiţională, atât de plină de chimicale?

Alina Dicu: Societatea în care trăim azi ne pune la dispoziție numeroase soluții rapide de însănătoșire, fără a ține însă cont de nevoile reale și fundamentale ale fiecărei persoane în parte și nici măcar de participarea organismului la ritmurile naturale în procesul de vindecare. Medicamentele de sinteză supun organismul uman unor reacții chimice în lanț care, de multe ori, obstrucționează mecanismele proprii de reglare a organismului. Spre deosebire de medicina clasică, ce tratează doar efectele unei boli, nu și cauza acesteia, medicina alternativă propune soluții inovative, căutând să identifice și să elimine sursa bolii, nu doar efectele ei. Iar potrivit studiilor realizate de către Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA - unul dintre cele mai respectate foruri medicale din lume -, peste 85% dintre bolile actuale au la bază o emoție negativă adânc înrădăcinată în mintea și în felul nostru de a ne raporta la lume și la noi înșine. Așadar, în ceea ce privește procesul de vindecare, medicina alternativă are în vedere o abordare holistică a pacientului, din perspectiva bio-psiho-socială a omului, și chiar contopirea sa cu universul, având drept scop vindecarea noastră atât în plan fizic, cât și mental, emoțional și spiritual, printr-o multitudine de învățături și practici spirituale, dar și prin diferite metode de diagnosticare și terapie non-invazive. Așa cum spunea și Socrate, “după cum nu se cuvine să încercăm a vindeca ochii fără să fi vindecat capul, nici să tămădium capul fără să ținem seama de trup, cu atât mai mult nu trebuie să încercăm a vindeca trupul fără a căuta să vindecăm sufletul”.

Ceea ce numim azi medicina alternativă este, de fapt, medicina care a existat de la începuturile timpului. Adepții medicinei alopate nu înțeleg conceptul de vindecare, întrucât vindecarea este un eveniment spiritual, și nu unul medical, în care, încă din timpuri străvechi, vindecătorii și preoții se roagă pentru purificarea spirituală și vindecarea oamenilor. Există o singură sursă de vindecare. Și această sursă se numește Dumnezeu, care ne-a lăsat pe Pământ toate elementele de care avem nevoie pentru a ne menține sănătatea și pentru a ne vindeca în caz de boală. Însă credința oamenilor în Dumnezeu a început să fie înlocuită cu credința în știință și, cu toate că tehnica și tehnologia medicală au evoluat considerabil în ultimii douăzeci de ani, în cadrul actului medical tradițional este, de cele mai multe ori, ignorată partea cea mai importantă a vindecării, și anume atenta îngrijire a pacientului, prin prisma tuturor necesităților sale, de către furnizorul de servicii medicale. Multe dintre metodele de vindecare propuse de medicina alternativă își au originea în practicile spirituale arhaice. Unele organizații religioase au păstrat vie tradiția vindecătoare prin punerea mâinilor pe cap, prin ungerea cu mir sau prin rostirea rugăciunilor pentru sănătate. Mai mult decât atât, s-au efectuat diverse studii asupra efectului pe care rugăciunea o are în cadrul procesului de vindecare: în mod uimitor, parametrii participanților la teste s-au modificat în direcția necesară vindecării. Simplul fapt de a rosti Tatăl Nostru și de a face semnul Sfintei Cruci asupra apei face ca numărul de bacterii patogene să scadă de șapte, zece, chiar mii de ori, în funcție de intensitatea celui care se roagă. Însă dacă semnul crucii este făcut neglijent, cum deseori se întâmplă la noi, fără a se atinge punctele corespunzătoare - centrul frunții, centrul plexului solar și umerii -, rezultatele pozitive ale testelor sunt mai slabe sau chiar absente.

Deci, practicile și tehnicile spirituale nu numai că oferă alinare celui suferind, ci constituie o sursă reală de vindecare prin intermediul căreia, pe de-o parte, omul devine conștient de natura sa spirituală, iar pe de alta, îl ajută în propria sa ascensiune spirituală.

Rep.: Cum a început această fascinantă poveste a relaţiei dvs. speciale cu divinitatea, în slujba oamenilor, dacă îmi este permisă această asociere?

A.D.: Povestea a început cu șase ani în urmă, când medicina clasică s-a grăbit să pună diagnosticul cancer unor noduli la sân. Și pentru că am refuzat orice intervenție chirurgicală, o prietenă mi-a recomandat medicina alternativă, pentru a căuta noi metode de diagnosticare și tratament. După câteva ședințe de echilibrare energetică, diagnosticul a fost infirmat de către o altă instituție medicală decât cea la care apelasem inițial. Iar de atunci, studiez și practic diverse tehnici de autovindecare și evoluție spirituală. Însă relația mea cu divinitatea a devenit cu totul specială în momentul în care am conștientizat că pot avea o relație personală cu Dumnezeu. Și acest lucru s-a întâmplat atunci când Dumnezeu a vorbit cu mine pentru prima oară și mi-a “spus” că e timpul să închid business-ul pe care îl aveam la acel moment și să mă dedic întru totul oamenilor, pentru a-i ajuta pe calea evoluției lor spirituale. Iar evoluția spirituală a omenirii implică deseori lecții dure de viață, precum boli grave, moartea cuiva drag, pierderea locului de muncă, a unei afaceri, divorțul, rătăcirea de sine sau o durere sufletească. Și astfel am fost îndrumată să ofer consiliere spirituală, fie prin ședințe individuale de terapie și coaching, fie prin seminariile pe care le susțin.

(Va urma)