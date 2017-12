”Fiecare spectacol trebuie să fie o provocare“

Teatrul de Stat le va prezenta spectatorilor de la malul mării, la mijlocul lunii februarie, prima premieră a acestui an, ”Cabinierul“, de Ronald Harwood, în regia lui Alex Mihail. Tînărul regizor este licenţiat în Regie de Teatru la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică ”I.L. Caragiale“. Acesta a debutat în teatru în 2005, cu ”Comedie neagră“, de Peter Shaffer. Pentru acest spectacol, în 2006, Alex Mihail a fost distins cu Premiul pentru cel mai bun regizor în cadrul galei ”Comedia ţine la TINEri“. În acelaşi an, ”Comedia neagră“ a lui Shaffer i-a adus regizorului Premiul UNITER pentru debut.

Reporter: Cum a început colaborarea cu Teatrul de Stat din Constanţa?

Alex Mihail: Punctul de plecare l-a constituit o discuţie cu Pavel Bîrsan, cu care am fost coleg de promoţie - el la actorie, eu la regie. Ne gîndeam la posibile proiecte. Între timp, eu văzusem cîteva producţii ale teatrului din Constanţa şi l-am remarcat pe Mihai Sorin Vasilescu. Atunci m-am gîndit la piesa lui Harwood, ”Cabinierul“. Practic, prin doi actori am ajuns aici.

Rep.: Care a fost sentimentul cu care aţi venit să montaţi la Constanţa, avînd în vedere faptul că tatăl dumneavoastră, Panait Mihail, a fost actor al Teatrului de Stat?

A.M.: E emoţionant. Mă gîndesc adesea la acest lucru. E emoţionant, mai ales că la Teatrul de Stat din Constanţa sînt la cel de-al doilea debut. Aşa îl consider eu. Primul debut a fost ”Comedie neagră“, de Peter Shaffer. După aceea am lucrat doi ani în televiziune, ca regizor. Mi-am dat seamă că, pînă la urmă, vocaţia mea este teatrul.

Rep.: Cum vi se pare colectivul de actori de la Teatrul din Constanţa?

A.M.: Am fost foarte plăcut surprins. Pe unii îi cunoaşteam dinainte, iar pe mulţi i-am descoperit. E o trupă cu care mă înţeleg foarte bine. Este o ambianţă de lucru profesionist, un mediu foarte plăcut.

Rep.: Cărui tip de public vă adresaţi prin intermediul piesei lui Ronald Harwood, ”Cabinierul“?

A.M.: Cred că fiecare producţie se adresează unui anumit public. Atunci cînd am ales ”Cabinierul“ a fost inspiraţie de moment, dar abia apoi m-am gîndit mai bine. Consider că întotdeauna un proiect al unui regizor trebuie să se adapteze locului şi publicului. Sper ca publicul de la ”Cabinierul“ să fie cît mai eterogen cu putinţă. Este un spectacol care vorbeşte despre lumea ascunsă a teatrului. Eu aş fi interesat de această poveste, chiar dacă nu aş fi om de teatru.

Rep: În 2006 aţi primit Premiul UNITER pentru debut, pentru regia spectacolului ”Comedie neagră“, de Shaffer, la care s-au adăugat alte trei distincţii. Cît de apreciate sînt aceste premii în România?

A.M.: Nu e nicio garanţie şi nu e nicio cheie sigură care să deschidă uşi. Este o întărire, este un lucru în plus. E important şi contează, dar nu e esenţial.

Rep.: Aţi făcut scenariu şi regie de televiziune, dar şi traduceri. Cît de mult v-a ajutat acest lucru în cariera de regizor de teatru?

A.M.: Orice fel de experinţă, cu cît e mai bogată şi mai diversă, cu atît e mai utilă unui regizor. Fiind chemat să lucrez în televiziune, plecînd de la principiul ”să nu spui nu“, am făcut acest lucru. Apoi mi s-a oferit şi ocazia să scriu scenarii. Iar, în ceea ce priveşte traducerile, din păcate am fost nevoit să fac acest lucru.

Rep.: Ce alegeţi între televiziune şi teatru?

A.M.: Teatru. În momentul acesta al vieţii mele, nici nu mă gîndesc la altceva. Sînt într-o fază în care mă interesează descoperirea mea ca regizor şi ca artist. Şansa de a face faţă unor provocări.

Rep.: Ce ar trebui să facă un regizor pentru a-i aduce pe tineri în sala de spectacole?

A.M.: Calitatea face diferenţa. E credinţa mea de bază. Nu contează tematica, deşi se spune că tinerii sînt atraşi de piese care reflectă problemele lor. Problemele care ţin de dragoste, de viaţă, de sensul existenţei sînt probleme universale. O piesă istorică de Shakespeare poate fi, oricînd, trăită cu cea mai mare intensitate de către un tînăr de 21 de ani. Frumuseţea constă în modul în care adaptezi texte care vorbesc de marile idei unui suflu şi ritm contemporane. Calitatea artistică face diferenţa, nu cea tematică.

Rep.: Care e cea mai mare provocare regizorală pentru dumneavoastră?

A.M.: Aş vrea ca, odată cu fiecare spectacol pe care îl fac, să mă schimb pe mine, să schimb metoda de a lucra şi să am abordări diferite. Cred că fiecare spectacol pe care îl faci trebuie să fie o provocare. Şi cred că provocarea constă în schimbările cît mai dese de registre.

Rep.: Ce alte preocupări, în afara de regie, are Alex Mihail?

A.M.: Cred că aceasta e singura mea preocupare majoră, căreia i se subsumează toate celelalte.