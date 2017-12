”Furios şi iute 4: Piese originale”, lider în box office-ul nord-american

Filmul de acţiune ”Furios şi iute 4: Piese originale” a intrat direct pe prima poziţie a box office-ului nord-american, în prima săptămînă de la lansarea pe marile ecrane. Al patrulea film al acestei serii de acţiune, în care personajul principal este interpretat de actorul Vin Diesel, a obţinut încasări de 72,5 milioane de dolari şi reprezintă al 27-lea cel mai bun debut în box office-ul nord-american. Totodată, filmul a obţinut 47,6% din totalul încasărilor de la sfîrşitul săptămînii trecute.

Filmul ”Monştri contra extratereştri”, produs de Paramount-Dreamworks, în care cîteva personaje monstruoase sînt eliberate de oameni pentru a da o mînă de ajutor în lupta împotriva unui robot venit dintr-o altă galaxie, s-a situat pe locul al doilea, cu încasări de 33,5 milioane de dolari. Pe locul al treilea s-a plasat thriller-ul ”The Haunting in Connecticut”, în care o familie trebuie să lupte cu forţele malefice ascunse în casa lor nouă, ce a avut încasări de 9,55 milioane de dolari. Thriller-ul ”Knowing”, cu Nicolas Cage în rolul principal, s-a situat pe locul al patrulea, cu încasări de 8,13 milioane de dolari şi un total de 58 de milioane de dolari în cele trei săptămîni de la lansare. Comedia ”Caut cavaler de onoare”, ce prezintă aventurile unui tînăr care urmează să se căsătorească şi are nevoie urgentă de un cavaler de onoare, a coborît un loc faţă de săptămîna trecută, obţinînd încasări de 7,85 milioane de dolari. Comedia ”Adventureland”, în regia lui Gregg Mottola, a debutat în acest clasament direct pe a şasea poziţie, cu încasări de 6,01 milioane de dolari. Filmul prezintă aventurile sentimentale ale unui tînăr absolvent care alege să lucreze într-un parc de distracţii în loc să plece în vacanţă în Europa. ”Duplicity”, cel mai recent film al Juliei Roberts, care prezintă povestea de dragoste dintre doi spioni rivali şi ”Cursa spre Witch Mountain”, un film SF realizat de studiourile Disney, au ocupat locurile al şaptelea, respectiv al optulea, cu încasări de 4,3 milioane de dolari, respectiv 3,35 milioane de dolari. Filmul de acţiune ”12 încercări”, care prezintă coşmarul unui detectiv din New Orleans a cărui logodnică a fost răpită, a obţinut încasări de 2,3 milioane de dolari în cea de-a doua săptămînă de la lansare, clasîndu-se pe poziţia a noua.

Comedia ”Sunshine Cleaning” a ocupat a zecea poziţie, cu încasări de 1,8 milioane de dolari, în a patra săptămînă de la lansare.