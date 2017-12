”Gangnam Style” are cel mai vizionat videoclip pe YouTube

Un nou videoclip a devenit cel mai vizionat din istoria site-ului YouTube, cu peste 814 milioane de vizualizări, depăşind precedentul record stabilit de videoclipul piesei ”Baby”, interpretată de canadianul Justin Bieber. Lansat în luna iulie, în Coreea de Sud şi devenit extrem de popular în străinătate, începând din luna august, videoclipul ”Gangnam Style” al cântăreţului sud-corean Psy, în vârstă de 34 de ani, în care acesta execută mişcări inspirate din călărie şi rodeo, a devenit celebru pe întreaga planetă. Sâmbătă seară, videoclipul a înregistrat 805 milioane de vizualizări pe YouTube, mult peste recordul de 803 milioane de vizualizări stabilit de Justin Bieber, care se afla în fruntea acestui clasament din iulie 2010.

La ora publicării acestei ştiri, videoclipul avea peste 814 milioane de vizualizări pe YouTube. ”Gangnam Style” atrage, în prezent, o medie între şapte şi zece milioane de vizualizări pe zi, au precizat reprezentanţii site-ului YouTube, care consideră că ar putea deveni primul din istoria omenirii care va atinge pragul de un miliard de vizualizări. În ascensiunea lui fulminantă, ”Gangnam Style” a depăşit alte câteva videoclipuri celebre, precum ”On The Floor” al cântăreţei Jennifer Lopez sau ”Love The Way You Lie” al rapperului Eminem. Parodiind viaţa bogătaşilor dintr-un cartier exclusivist din Seul, capitala Coreei de Sud, clipul a fost vizualizat sau parodiat la rândul său de persoane celebre, precum preşedintele american, Barack Obama, secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi compatriot al rapperului Psy, Ban Ki-moon, artistul-disident chinez Ai Weiwei şi primarul Londrei, Boris Johnson.

Psy, al cărui nume real este Park Jae-Sang, este cu adevărat adulat în ţara lui, pentru succesul planetar al piesei sale şi a fost decorat în luna noiembrie cu una dintre cele mai prestigioase recompense naţionale, Ordinul Meritului Cultural Okgwan. Pentru Coreea de Sud, cultura populară reprezintă o sursă potenţială de export, în condiţiile în care această ţară ”suferă” încă din cauza faptului că produsele sale sunt umbrite de cele exportate de uriaşii ei vecini, China şi Japonia.