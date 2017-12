În acest an, de Ziua Mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii se sărbătoresc 50 de ani de la adoptarea Principiilor Fundamentale care definesc modul de a oferi sprijin, responsabil și unitar, persoanelor și comunităților vulnerabile, oriunde și oricând este nevoie. ”Umanitatea reprezintă expresia motivării noastre. Imparțialitatea ne calăuzește în modul de a-i ajuta pe cei mai vulnerabili, în timp ce ne păstrăm întotdeauna neutralitatea și independența. Ne dezvoltăm pe baza serviciilor de voluntariat. Unitatea și universalitatea ne ajută să ne ancorăm acțiunile locale în solidaritatea globală. Acestea sunt Principiile Fundamentale ale Mișcării Internaționale Crucea Roșie și Semiluna Roșie”, se arată într-un comunicat al Crucii Roșii, filiala Constanța. La nivel mondial, Mișcarea Internațională Crucea Roșie și Semiluna Roșie sprijină milioane de oameni anual - în perioade de conflict armat, dezastre sau crize. Crucea Roșie Română ajută anual mii de persoane, contribuind la dezvoltarea comunităților prin programele sociale, de intervenție la dezastre, cursuri de calificare și de prim ajutor, alături de campanii de informare și educație pentru sănătate.

Ziua Mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii, care se marchează pe 8 mai, este data de naștere a fondatorului Crucii Roșii, Henry Dunant, și este o aniversare anuală a Mișcării Internaționale Crucea Roșie și Semiluna Roșie. În fiecare an, Societățile Naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie organizează activități specifice pentru a evidenția rolul Mișcării în țările

respective. Astăzi, filiala de Cruce Roșie Constanța organizează spectacolul aniversar-umanitar ”Gestul tău poate salva o viață”, începând cu ora 17.00, la City Park Mall. ”În cadrul spectacolului vom prezenta un caz social al unei mame tinere care are nevoie de ajutor financiar. A fost diagnosticată cu cea mai cruntă boală, cancer, și operată în mai multe rânduri. Orice bănuț, oricât de puțin, poate veni în întâmpinarea acestei familii greu încercate. Oana are doi copilași, o fetiță de 2 ani și 4 luni și un băiețel în clasa a IV-a”, a declarat directorul Crucii Roșii Constanța, psih. Carmen Lungu, citată în comunicat. La spectacolul aniversar-umanitar participă: Denisa Ștefania Lucan; Lucian Colareza; Rodica Rodion; Iany Gana și Ansamblul de dansuri armânești „Avlia”; Liliana Cornilă; Iulian Bratu; Virginia Ciorogaru; Dorin Gal; New Force of Dance - coregraf Cristian Patachia; AS Studio Dance - coregraf Andreea Lavinia Sorescu (Dima).