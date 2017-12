”Help SMURD” - pe telefoanele voluntarilor

Aplicaţia ”Help SMURD” va fi instalată pe telefoanele voluntarilor SMURD, care vor putea să intervină imediat dacă sunt în zona unde are loc un accident şi să comunice cu medicii până când aceştia ajung la victimă, a spus fondatorul Fundaţiei pentru SMURD, dr. Raed Arafat, la conferinţa „Mediafax Talks about Technology for Social Change“. El a anunțat că noua aplicaţie va fi testată în Bucureşti, Cluj, Sibiu şi Târgu Mureş. Dr. Arafat a precizat că în proiect vor fi implicaţi, pentru început, 200 de voluntari, care au deja experienţă de lucru pe maşinile SMURD şi care vor putea să răspundă unei situaţii de urgenţă până soseşte ambulanţa, dacă incidentul semnalat este în apropierea lor. ”În acest fel, va creşte numărul persoanelor care pot acorda suport. Acest sistem poate fi folosit şi pentru alte situaţii de urgenţă, nu doar medicale. Poate însemna ajutor pentru orice situaţie de urgenţă şi să raporteze ce se întâmplă. În scurt timp, va putea trimite poza şi chiar un scurt video de la faţa locului, care va ajuta la recalibrarea intervenţiei”, a spus Arafat. El a adăugat că, împreună cu Fundaţia Vodafone România, mai lucrează la două proiecte importante, care vor fi anunţate în cursul acestui an.