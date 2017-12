”Înţelegerea cu SUA privind scutul antirachetă, o greşeală”

”Polonia are nevoie de propriul scut antirachetă, iar acordul încheiat cu SUA cu privire la desfăşurarea unui sistem împotriva rachetelor balistice pe teritoriul său a fost o greşeală”, a afirmat preşedintele polonez, Bronislaw Komorowski, într-un interviu pentru revista ”Wprost”. ”Trebuie să avem acest element de apărare în Polonia. Cheltuirea unor sume importante pe echipament militar nu are niciun rost, dacă echipamentele nu sunt ferite de atacuri cu rachete şi raiduri aeriene”, a explicat Komorowski, adăugând că scutul polonez trebuie să facă parte din sistemul european de apărare antirachetă deja existent. Totodată, liderul polonez a spus că înţelegerea cu Washingtonul în vederea desfăşurării unor elemente ale scutului american antirachetă pe teritoriul polonez, anulată ulterior de preşedintele Barack Obama, a fost o greşeală politică ce nu ar mai trebui repetată. ”Greşeala noastră a fost că, acceptând propunerea americană, nu am luat în calcul riscul politic legat de schimbarea preşedintelui american. Am plătit un preţ prea mare pentru aceasta”, a declarat Komorowski.

SUA au renunţat în septembrie 2010 la planurile ce prevedeau instalarea unui sistem de apărare antirachetă în Cehia şi Polonia. Moscova a salutat acest pas iar preşedintele rus de atunci, Dmitri Medvedev, a spus ulterior că Rusia va renunţa la intenţia de a desfăşura rachete tactice Iskander-M în Kaliningrad, în apropiere de graniţele cu Polonia şi Lituania, membre NATO.