”Knowing”, în fruntea box office-ului nord-american

Thriller-ul apocaliptic ”Knowing”, cu Nicolas Cage în rolul principal, s-a plasat în fruntea box office-ului nord-american, la sfîrşitul săptămînii trecute, potrivit cifrelor publicate duminică, de revista specializată ”Exhibitor Relations”. Această superproducţie, al cărei scenariu se bazează pe o serie de cifre profetice ce prevestesc catastrofele din viitor, a obţinut încasări de 24,8 milioane de dolari. Alte două filme lansate în cursul săptămînii trecute completează podiumul acestui clasament. Comedia ”I Love You, Man/ Caut cavaler de onoare”, ce prezintă povestea unui tînăr bărbat care urmează să se căsătorească şi are nevoie urgentă de un cavaler de onoare, s-a plasat pe locul doi, cu 18 milioane de dolari. Pe locul trei s-a clasat cel mai recent film al Juliei Roberts, ”Duplicity”, care aduce în scenă dificila iubire dintre doi spioni rivali (14,4 milioane de dolari).

Filmul SF de aventuri ”Cursa spre Witch Mountain”, produs de studiourile Disney, a coborît din fruntea clasamentului pînă pe a patra poziţie, cu încasări de 13 milioane de dolari. Filmul ”Watchmen/ Cei ce veghează”, inspirat din benzile desenate cu supereroi, a coborît trei locuri în acest clasament, ajungînd pe locul al cincilea, cu încasări de 6,7 milioane de dolari (98 de milioane de dolari în trei săptămîni de la lansare). Thrillerul horror ”The Last House on the Left” a coborît tot trei poziţii, ajungînd pe locul al şaselea, obţinînd încasări de 5,9 milioane de dolari. Thrillerul ”Taken/ Teroare în Paris” rămîne în Top 10 şi în a opta săptămînă de la lansarea pe marile ecrane, cu 4,1 milioane de dolari (133 de milioane de dolari în total). Eroul din film, Liam Neeson, şi-a pierdut soţia în viaţa reală - actriţa britanică Natasha Richardson a murit săptămîna trecută, în urma unui accident de schi. Pe a opta poziţie se află ”Vagabondul milionar”, care continuă să profite de pe urma celor opt premii Oscar obţinute la Hollywood, adunînd profituri de încă 2,7 milioane de dolari, în cea de-a 19-a săptămînă de la lansare (137,2 milioane de dolari în total).

Comedia ”Madea Goes to Jail”, în regia lui Tyler Perry, a coborît patru poziţii în clasament, ajungînd pe locul al nouălea, cu încasări de 2,5 miloane de dolari, iar filmul de animaţie 3D ”Coraline” încheie topul 10 al celor mai vizionate filme în America de Nord, după ce a vîndut bilete în valoare de 2,1 milioane de dolari.