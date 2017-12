”Kung Fu Panda” şi ”Madagascar 2”, pe lista nominalizărilor la Oscarul pentru animaţie

”Kung Fu Panda” şi ”Madagascar 2” se află pe lista lungă a nominalizărilor la premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj animat, cele trei filme finaliste urmînd a fi anunţate pe 22 ianuarie 2009. Cele 14 filme de animaţie prezente pe listă sînt: ”Bolt”, ”Delgo”, ”Dragon Hunters”, ”Fly Me to the Moon”, ”Igor”, ”Kung Fu Panda”, ”Madagascar 2”, ”$9.99”, ”Sakai Kurora/ The Sky Crawlers”, ”Sword of the Stranger”, ”Povestea lui Despereaux”, ”Vals cu Bashir”, ”WALL-E” şi ”Horton”. Dintre aceste 14 filme, doar trei se vor regăsi pe lista scurtă a nominalizărilor la premiul Oscar pentru animaţie, ce vor fi anunţate pe data de 22 ianuarie 2009.

Filmul ”Wall-E”, produs de Disney/Pixar, este considerat de critici drept marele favorit în cursa pentru cîştigarea premiului Oscar, iar pentru celelalte două poziţii de pe lista scurtă de nominalizări, specialiştii consideră că favorite sînt ”Horton”, produs de 20th Century Fox Animation, ”Kung Fu Panda”, produs de DreamWorks Animation şi ”Madagascar 2”, produs de studiourile Paramount. Acestor favoriţi li se adaugă documentarul israelian ”Vals cu Bashir”, nominalizat la Cannes, care va fi un concurent serios şi în categoria Cel mai bun film străin.

”Bolt” şi ”Fly Me to the Moon” sînt filme realizate cu tehnici de animaţie stereoscopice, care utilizează imaginile 3-D. Specialiştii consideră că sînt mari şanse ca toate nominalizările la această categorie să fie filme de animaţie 3-D, cu atît mai mult cu cît producţiile realizate cu aceste tehnici urmează să fie prezentate la Tîrgul Internaţional de Animaţie Stereoscopică, programat să se desfăşoare în 2009. La acest eveniment vor fi prezentate filme importante, precum ”Coraline”, ”Monsters vs. Alien”, ”Up”, ”Ice Age: Down of the Dinosaurs” sau ”Cloudy With a Chance of Meatballs”.