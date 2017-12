”Litoral Tour” cu autobuze etajate

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a inaugurat, ieri, „Litoral Tour”, circuitul complet de agrement din acest an în staţiunile de pe litoralul românesc, deservit de două autobuze supraetajate, care efectuează, zilnic, două tururi complete Constanţa - Mangalia. Cele două autobuze pleacă de două ori pe zi din Gara Constanţa, la orele 11:00 şi 13:45, pe traseul: Eforie Nord, Techirghiol, Eforie Sud, Costineşti, Neptun, Jupiter, Saturn, Venus, Mangalia (port turistic). Plecările din Mangalia spre Constanţa se vor face la orele 13:30 şi 15:15. Preţul biletelor este: Constanţa - Mangalia (sau Mangalia - Constanţa) - 8 lei, Constanţa - Mangalia dus întors - 12 lei, iar biletul între două staţii de pe traseu este de 5 lei. Constantinescu a declarat că programul “Litoral Tour” se află în cel de-al treilea an de funcţionare şi a fost demarat împreună cu RATC Constanţa. “Este o ocazie pentru fiecare turist aflat pe litoral să viziteze întreg litoralul românesc şi este o ocazie de a avea un serviciu în plus, care dă posibilitatea turiştilor de a se plimba dintr-o staţiune în alta la bordul acestor autobuze supraetajate ultramoderne, plătind o sumă modică, în comparaţie cu preţurile practicate în alte oraşe turistice din Europa”, a spus Constantinescu, care a precizat că “Litoral Tour” este conectat cu programul “Constanţa City Tour”. La rîndul său, directorul RATC, Dumitru Coiciu, a declarat că introducerea autobuzelor etajate în acest circuit are drept scop promovarea turismului litoral. “Prin tarifele paracticate putem plăti cheltuielile cu acest serviciu, dar mai important este că Litoral Tour este furnizor de imagine. Vom încerca să facem publicitate acestui program în toată ţara, astfel încît turiştii să ştie că au posibilitatea de a călători spre sudul judeţului cu un autobuz modern”, a spus Coiciu. El a adăugat că turiştii vor primi gratuit la urcarea în autobuz pliante şi hărţi cu judeţul Constanţa, dar şi cu principalele obiective turistice din Dobrogea. Directorul RATC a mai spus că, faţă de anii anteriori, programul „Litoral Tour” oferă două noutăţi. Prima constă în faptul că plecările autobuzelor din Gara Constanţa au fost corelate cu sosirile trenurilor din ţară, din direcţiile Oradea, Arad şi Sibiu. Cea de-a doua noutate din acest an este aceea că turiştii pot plăti diferenţiat pentru o călătorie. „Anul trecut, o călătorie cu autobuzul etajat costa 12 lei. Ceea ce nu era tocmai corect faţă de turiştii care călătoreau de la Constanţa la Eforie sau Costineşti, pentru că distanţele nu sînt egale”, a explicat directorul RATC. Coiciu a adăugat că la bordul autobuzelor există ghizi specializaţi, care stau la dispoziţia turiştilor pentru informaţii.

Autobuzele, unice în România, au fost achiziţionate de către Primăria Constanţa în 2007 şi sînt folosite pentru “Constanţa City Tour”, “City Tour Grup” şi “Litoral Tour”. Autobuzele sînt, de asemenea, închiriate de către operatori din turism, la solicitarea unor grupuri care doresc să facă circuite pe diferite rute din judeţ. Autobuzele au motoare Volvo-Euro 4,250 de CP, o lungime de 12 metri, o înălţime de 3,97 metri, dispun de cameră video, prin care şoferul poate supraveghea turiştii aflaţi la etaj, pilot automat şi sistem audio performant, care permite o traducere simultană, în nouă limbi, a prezentării realizate de ghid. În plus, autobuzele, concepţie 2006, sînt dotate cu rampe pentru accesul persoanelor cu handicap şi suspensii care permit înclinarea lor. Autobuzele au o capacitate de 90 de locuri fiecare şi pot fi folosite şi în timpul iernii, pentru că sînt dotate cu sisteme de încălzire, iar etajul poate fi etanşat.