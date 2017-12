”Madea Goes To Jail”, pe primul loc în box office-ul nord-american

Cea mai recentă comedie semnată de regizorul Tyler Perry, ”Madea Goes To Jail”, s-a situat pe primul loc în box office-ul nord-american, pentru a doua săptămînă consecutiv, potrivit cifrelor provizorii publicate de Exhibitor Relations. Cu încasări de 16,5 milioane de dolari, această comedie o readuce în atenţia publicului pe Madea, o bunică maliţioasă, care ajunge în închisoare, unde decide să o ajute pe Candy, o colegă de detenţie.

Filmul ”Jonas Brothers: The 3D Concert Experience”, o producţie 3D a studiourilor Walt Disney, despre trupa Jonas Brothers, adulată de adolescenţii americani, a intrat direct pe a doua poziţie a clasamentului, după primele trei zile de la lansare, cu încasări de 12,7 milioane de dolari. Lungmetrajul ”Slumdog Millionaire”, care a cîştigat opt premii Oscar, printre care şi cel pentru cel mai bun film, s-a situat pe a treia poziţie a topului, cu încasări de 12,1 milioane de dolari. În cele 16 săptămîni de la lansare, succesul britanicului Danny Boyle, o frescă a mahalalelor din Mumbai, a obţinut încasări totale de 115,148 milioane de dolari. Pe a patra poziţie în box office-ul nord-american se află thriller-ul ”Taken”, cu Liam Neeson, care a obţinut 9,95 milioane de dolari, fiind urmat în top de comedia romantică ”Despre bărbaţi şi nu numai”, care a obţinut încasări de 5,9 milioane de dolari. Pe locul al şaselea s-a situat comedia ”Paul, mare poliţist la mall”, cu încasări de 5,6 milioane de dolari, aceasta fiind urmată de filmul de animaţie ”Coraline” (5,2 milioane de dolari) şi de filmul de acţiune ”Street Fighter: The Legend of Chun-Li”, care a intrat direct pe poziţia a opta, cu încasări de 4,6 milioane de dolari.

Pe poziţia a noua a coborît comedia romantică ”Confessions of a Shopaholic”, cu Isla Fisher în rolul principal, care a avut încasări de 4,5 milioane de dolari, în timp ce comedia ”Fired Up”, care spune povestea a doi liceeni ce se infiltrează într-o tabără de majorete, încheie topul primelor zece filme din box office-ul nord-american, cu încasări de 3,8 milioane de dolari.