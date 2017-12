”Magistraţii, infractorii şi jurnaliştii sînt principalele trei rele din Italia”

Şeful Guvernului italian a făcut, joi, o nouă declaraţie şocantă, după cum relatează agenţia italiană ANSA. ”Mereu am spus că, în opinia mea, există trei categorii de răufăcători: infractorii, procurorii şi dentiştii. Dar de cînd dentiştii folosesc injecţii pentru anesteziere, îi pun pe jurnalişti în locul lor”, a declarat Berlusconi la adunarea anuală a asociaţiei naţionale a companiilor de retail, Confesercenti. Berlusconi s-a referit în special la anumiţi jurnalişti, care au publicat, în aceste zile, la nivel naţional şi internaţional, zvonuri în legătură cu relaţia pe care ar avea-o cu o fată în vîrstă de 18 ani, la aniversarea căreia a luat parte. Acesta a răspuns unor critci ale unor jurnalişti străini, afirmînd că ”atacurile lor dovedesc că ar fi lachei ai stîngii din Italia”. În replică la afirmaţia făcută de ”Financial Times”, miercuri, potrivit căreia ”diferenţa dintre Berlusconi şi fostul dictator italian Benito Mussolini ar fi că acesta are unităţi de starlete şi nu de cămăşi negre”, şeful Guvernului a declarat ”Slavă Domnului că am starlete, acestea sînt bune, mult mai bune”. El a fost fluierat şi huiduit cînd s-a referit la ”scursurile subversive ale stângii din cadrul sistemului judiciar”, afirmînd că aceştia reprezintă motivul pentru care Executivul său a făcut presiuni pentru a oferi imunitate deţinătorilor celor mai importante patru funcţii din Italia. El a promis că nu va părăsi scena politică pînă nu va ajusta sistemul judiciar, ”deoarece numai atunci cetăţeanul va avea parte de un proces corect”.

Berlusconi a răspuns şi criticilor vizînd noua politică a Italiei, considerată antiumanitară, de a returna în Libia imigranţii care încearcă să ajungă în Italia cu ajutorul unor bărci, pe Marea Mediterană. ”Nu este nimic neumanitar în aceasta. Bărcile extrem de precare sînt localizate pe mare, imigranţii clandestini primesc ceva de mîncare şi apoi sînt conduşi înapoi în Libia”, a declarat premierul Italiei. ”Acest lucru se petrece deoarece fostul Guvern a dat impresia ţărilor din Africa şi din Europa de Est că frontierele noastre le-ar fi deschise. Nu vom mai tolera această emigrare şi sîntem pregătiţi să-i acceptăm în Italia doar pe cei care au locuri de muncă şi nu pe cei care sînt împinşi la infracţiuni pentru a trăi”, a spus Berlusconi. De la 6 mai şi pînă în prezent, Italia a trimis înapoi, în Libia, circa 500 de potenţiali imigranţi, conform unui acord semnat cu Tripoli, care stă la baza acestei noi politici. Demersul Romei a fost criticat de ONU, Biserica Catolică şi unele organizaţii pentru drepturile omului.