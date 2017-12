”Marea Britanie este o soţie cam reticentă în cadrul UE”

”Marea Britanie este o soţie cam reticentă de 40 de ani încoace, în cadrul UE, dar are nevoie de UE, aşa cum UE are nevoie de ea”, a apreciat, ieri, şeful diplomaţiei finlandeze, Alexander Stubb, pentru postul de radio BBC, ca reacţie la anunţul de miercuri al premierului britanic, David Cameron, de a organiza, la orizontul lui 2017, un referendum privind menţinerea ţării sale în UE. ”Discursul are avantajul de a clarifica dezbaterea”, a mai apreciat Stubb, considerând ”curajos” anunţul premierului britanic.

PRECIZĂRI ”Marea Britanie nu vrea să întoarcă spatele Europei, ci din contră”, a declarat ieri, la Davos, premierul britanic, David Cameron, la o zi după discursul său controversat referitor la UE, în faţa a zeci de preşedinţi de companii şi lideri politici. ”Este vorba de a afla cum putem ajunge la o Europă mai competitivă, mai deschisă şi mai flexibilă şi să asigurăm locul Marii Britanii în cadrul ei”, a declarat Cameron la Forumul Economic Mondial de la Davos, care se desfăşoară până la 27 ianuarie. Cameron a explicat că doreşte să negocieze un nou acord cu UE, ”care să funcţioneze pentru Marea Britanie şi care să fie acceptat de cetăţenii britanici”. ”Acesta nu este bun doar pentru Marea Britanie, este necesar şi pentru Europa”, a subliniat Cameron. ”Europa este pe cale de a fi depăşită în competiţia mondială şi neglijată de investitori; a venit timpul să fie transformată într-un motor pentru creştere şi nu într-o sursă de costuri pentru lumea afacerilor şi de plângeri pentru cetăţenii noştri”, a adăugat şeful Guvernului britanic.

AUSTERITATE RELAXATĂ Marea Britanie ar trebui să ia în considerare o relaxare a măsurilor de austeritate, ca reacţie la încetinirea economiei, a apreciat, ieri, economistul şef al FMI, Olivier Blanchard. Marea Britanie este pe punctul de a intra în cea de-a treia recesiune de după criza financiară din 2008, ca urmare a măsurilor guvernamentale de reducere a deficitului şi a problemelor cu care se confruntă Zona Euro, principalul său partener comercial. Cifrele oficiale privind evoluţia Produsului Intern Brut în trimestrul patru urmează să fie publicate astăzi, iar economiştii estimează că acestea vor arăta că economia britanică s-a contractat în ultimele trei luni ale anului trecut. Săptămâna acesta, ministrul de Finanţe, George Osborne, i-a informat pe colegii săi din cabinet că trebuie să găsească noi economii în bugetele pentru 2015-2016. Miercuri, în cele mai recente prognoze privind economia mondială, FMI şi-a redus estimările privind creşterea economiei britanice până la 1%, de la 1,1% cât estima în luna octombrie a anului trecut.