”Milk” şi ”Slumdog Millionaire”, marii cîştigători ai premiilor Sindicatului scenariştilor americani

”Milk-Preţul curajului” a primit premiul pentru cel mai bun scenariu original şi ”Slumdog Millionaire” pe acela pentru cel mai bun scenariu adaptat, în cadrul premiilor Sindicatului scenariştilor americani (Writers\' Guild Awards), anunţate simultan în două oraşe americane. Ceremoniile de decernare a premiilor au avut loc simultan la Los Angeles şi New York, la Century Plaza şi Hudson Theater. Anul trecut, ceremonia de acordare a acestor premii a fost anulată din cauza grevei scenariştilor. Premiile Sindicatului scenariştilor americani (Writers\' Guild Awards) au fost acordate în urma voturilor celor 12.000 de membri ai asociaţiei.

Premiul pentru cel mai bun scenariu original, care relatează povestea politicianului Harvey Milk, a fost ridicat de Dustin Lance Black, iar premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat i-a fost înmînat scenaristului peliculei ”Slumdog Millionaire”, Simon Beaufoy. La categoria cel mai bun scenariu original au mai concurat ”Citeşte şi arde / Burn after Reading”, ”Vicky Christina Barcelona”, ”The Visitor” şi ”The Wrestler”, în timp ce concurenţii lui ”Slumdog Millionaire” - adaptare după romanul ”Q and A” de Vikas Swarup - au fost ”Strania poveste a lui Benjamin Button / The Curious Case of Benjamin Button”, ”Cavalerul Negru / The Dark Knight”, ”Doubt” şi ”Frost / Nixon”. Ari Folman a cîştigat premiul pentru cel mai bun scenariu pentru film documentar, pentru ”Vals cu Bashir / Waltz with Bashir”, în timp ce ”30 Rock” a cîştigat premiile pentru cel mai bun serial tv şi cel mai bun episod dintr-un serial tv. Alte premii pentru televiziune au revenit producţiilor ”Mad Men” - cel mai bun serial, dramă, ”In Treatment” - cel mai bun serial nou, ”Braking Bad” pentru cel mai bun episod, dramă şi ”The Simpsons” - cel mai bun serial de animaţie. Alte seriale premiate au mai fost ”Recount” şi ”John Adams”.

”Milk-Preţul curajului” şi ”Slumdog Millionaire” sînt, de asemenea, nominalizate la premiile Oscar, la categoriile cel mai bun scenariu original şi, respectiv, cel mai bun scenariu adaptat. Nouă dintre cîştigătorii premiului pentru cel mai bun scenariu original au obţinut, în ultimii 14 ani, distincţia echivalentă la Oscaruri, în timp ce premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat, acordat de către Sindicatul scenariştilor americani, a coincis cu Oscarul pentru cel mai bun scenariu adaptat, de zece ori în aceeaşi perioadă de timp.