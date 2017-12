”Mineralele ne aleg pe noi, nu noi pe ele"

La Mineral Expo, care s-a desfășurat până ieri la Pavilionul Expozițional Mamaia, am cunoscut oameni a căror viață s-a schimbat după întâlnirea cu mineralele. Sunt expozanți care spun că, dintr-o pură curiozitate, au ajuns să devină atât de pasionați încât să se dedice cunoașterii, studierii și colecționării de cristale și pietre deosebite. O astfel de persoană este Ana Mihalache, din București, care vorbește despre pasiunea pentru minerale ca despre o nebunie frumoasă care i-a îmbogățit și împlinit viața. ”Colecționez minerale de aproximativ 25 de ani și este o pasiune dusă dincolo de extreme, îmi plac enorm mineralele, le adun de peste tot, din toată lumea. A fost o nebunie curată momentul în care am început să adun minerale. Totul a pornit de la un cristal de cuarț. Mi s-a părut fascinantă strălucirea lui, fiindcă este extras din pământ”, a povestit Ana. Ea a precizat că nu s-a gândit niciodată că în pământ pot exista cristale atât de pure. Apoi a început să caute informații despre puterile terapeutice ale mineralelor, despre energiile lor și despre cum pot influența ele modul în care decurge viața celor care cred în puterea lor. ”M-am înscris la Facultatea de Geologie după ce am constatat că nu mai pot afla informații decât astfel. Viața mea s-a schimbat după ce am devenit studentă. M-am dedicat complet pietrelor”, a spus expozantul. Și-a atras și familia către această pasiune și acum participă la fiecare târg alături de soțul și de fiica sa, povestind și explicând tuturor despre puterea mineralelor pe care le deține. ”Cea mai mare bucurie este că am familia alături, că am cu cine să împărtășesc fiecare bucurie pe care o simt atunci când găsesc un cristal deosebit”, a spus Mihalache. Femeia a povestit că umblă prin toată lumea pentru a găsi alte cristale și că nu și-ar dori să vândă din mineralele pe care le are. ”Am ajuns să vând din mineralele pe care le dețin pentru că numai așa îmi pot satisface mie curiozitatea și plăcerea de a le atinge pe toate. Pentru că, la un moment dat, intri într-un blocaj financiar dacă achiziționezi totul numai pentru tine”, a explicat ea. Are în colecție peste 280 de minerale diferite, despre care poate să povestească de la modul în care se formează și locul de origine până la puterile pe care le au, bolile pe care le tratează și zodiile cu care sunt compatibile. Are un mineral de care nu s-ar despărți niciodată, despre care nu vrea să povestească foarte multe și pe care îl consideră o comoară. ”Aș putea să îl vând imediat și nu îl aduc la expoziții tocmai din această cauză, pentru că nu vreau să îl dau. Este foarte rar, așa că de trei ani nu am mai văzut un astfel de cristal pe piață. Plus că dacă îl plimb se deteriorează”, a spus colecționara.

DUPĂ CE A ÎNCEPUT SĂ CREADĂ ÎN ENERGIILE MINERALELOR, A ÎNCERCAT SĂ FIE CORECTĂ ȘI BUNĂ, PENTRU A NU-ȘI ATRAGE ENERGIILE NEGATIVE.

PIETRELE, MICI BÂRFITOARE ”Pietrele sunt niște mici bârfitoare care duc vorba de la o persoană la alta. Ele percep sentimentele persoanelor din jurul lor și le transmit mai departe. De exemplu, dacă dăruiești un mineral unei persoane cu inima strânsă și cu gânduri rele, să nu te mire dacă persoana respectivă nu va mai vorbi cu tine în scurt timp”, a explicat ea. Ana este de părere că fiecare mineral are propria lui energie pentru că are propria lui rețea de formare a cristalului. ”Pietrele ne aleg pe noi, energiile pietrelor și ale persoanelor vibrează într-un mod asemănător la un moment dat și, de aceea, se zice că pietrele ne aleg. Când suntem bolnavi, mergem la doctor ca să ne dea ceva care să ne ajute să ne simțim mai bine. De ce să nu ne legăm câmpul energetic cu altul care ne completează și ne face bine?”, a spus femeia, care îndeamnă pe fiecare să își găsească piatra care să-i ofere echilibru în viață. Ea spune că întâlnirea cu pietrele a schimbat viața ei și a familiei, acum fiind cu toții preocupați de ceea ce se găsește în adâncurile scoarței terestre. ”Este o nebunie frumoasă și mă bucur că pot face cu pasiune această activitate alături de familia mea”, a adăugat colecționarul.