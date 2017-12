”Multe confruntări politice pornesc de la încercările autorităţilor de a controla presa”

”Nu este de mirare că multe confruntări politice pornesc de la încercări ale autorităţilor de a controla presa. În timpul Primăverii de la Praga, presa a fost cea care a dezvăluit crimele comunismului”, a declarat, marţi, fostul secretar de Stat american, Madeleine Albright, vorbind la Praga, în pregătirea conferinţei Forum 2000. ”Chiar în ultimele sale zile, Vaclav Havel îşi îndemna colegii europeni să respecte principiile democraţiei, în timp ce admira flacăra revoluţionară din lumea arabă”, a subliniat Albright, în contextul în care ediţia din acest an a Forum 2000 a fost marcată de omagierea moştenirii spirituale a fostului preşedinte ceh, decedat anul trecut, un susţinător ardent al valorilor democraţiei şi respectării drepturilor omului. ”Mişcările spre aflarea adevărului ţin de dorinţa noastră colectivă de a cerceta dincolo de suprafaţă şi de a analiza cu un ochi critic informaţiile ce ne asaltează”, a afirmat Madeleine Albright, remarcând, totodată, influenţa crescândă a new media şi a reţelelor de socializare. ”Însă victoria adevărului depinde şi de capacitatea noastră de a folosi aceste tehnologii moderne pentru a educa, şi nu pentru a inflama”, a explicat ea. ”Când o fată de 14 ani este împuşcată pentru că încerca să îşi apere dreptul de a învăţa, trebuie să înţelegem miza aflată în joc”, a subliniat ea, cu trimitere la cazul tinerei afgane Malala Yousafzai. Malala, de 14 ani, rănită de gloanţe la umăr şi la cap, de talibani, la 9 octombrie, în Mingora, un oraş important din Valea Swat. Atacul a suscitat vii emoţii în lume şi în Pakistan, unde a alimentat un puternic sentiment antitalibani în numeroase regiuni din această ţară cu peste 180 de milioane de locuitori, căzută pradă unei ascensiuni puternice a fundamentalismului religios. ”Poate că presa ar trebui să îi ajute mai mult pe oameni să înveţe despre culturi şi religii. Acestea nu ar trebui să reprezinte niciodată o scuză pentru acte de terorism”, a conchis fostul secretar de Stat în discursul său de zece minute rostit în deschiderea conferinţei Human Rights and Media, pe fondul aplauzelor întregii audienţe prezente la Zofin Palace, ce a găzduit evenimentul.