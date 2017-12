”O poveste de Crăciun”, în fruntea box office-ului nord-american

Comedia ”Christmas Carol / O poveste de Crăciun”, cu Jim Carrey în rolul principal, a ocupat prima poziţie a box office-ului nord-american din weekend. Lungmetrajul îl prezintă pe Jim Carrey complet transformat în rolul unui bătrân zgârcit şi acru. Filmul a obţinut încasări de 32 de milioane de dolari de vineri pânã duminică.

Pe poziţia a doua în box office-ul nord-american a coborât documentarul ”This Is It”, dedicat memoriei cântăreţului Michael Jackson. Filmul a obţinut 14 milioane de dolari de vineri până duminică, iar încasările totale, de la lansarea în urmă cu zece zile, sunt de 57,85 de milioane de dolari. Locul al treilea a revenit unei alte premiere, filmul ”The Man Who Stare at Goats”, regizat de Grant Heslov, cu George Clooney şi Ewan McGregor în rolurile principale, care a generat încasări de 13,3 milioane de dolari. Pelicula ”The Fourth Kind”, un nou thriller despre o serie de dispariţii inexplicabile din Alaska, cu Milla Jovovich în distribuţie, a intrat direct pe locul al patrulea, cu încasări de 12,5 milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul de groază realizat cu un buget minuscul ”Paranormal Activity” continuă să facă senzaţie, chiar dacă a coborât de pe a doua până pe a cincea poziţie, reuşind să adune alte 8,5 milioane de dolari şi 97 de milioane de dolari de la lansare. Un alt nou venit în clasament este thriller-ul SF ”The Box / Cutia”, cu actriţa Cameron Diaz în rolul principal, intrat direct pe locul al şaselea, cu încasări de 7,85 milioane de dolari. Comedia ”Couples Retreat / Vacanţă All Inclusive”, care prezintă povestea unui cuplu plecat în vacanţă pe o insulă tropicală, în încercarea de a-şi salva relaţia, ocupă poziţia a şaptea, cu încasări de 6,42 milioane de dolari. Thriller-ul ”Law Abiding Citizen”, cu Jamie Foxx şi cu Gerard Butler, a obţinut încasări de 6,1 milioane de dolari de vineri până duminică şi s-a situat pe poziţia a opta. Pe locul al nouălea s-a poziţionat filmul SF destinat adolescenţilor ”Where the Wild Things Are / Tărâmul monştrilor”, cu încasări de 4,22 milioane de dolari. Filmul prezintă povestea unui băieţel, Max, care devine liderul unei insule populate de creaturi fantastice.

Filmul de animaţie ”Astroboy”, povestea unui băieţel care descoperă că este robot, încheie topul zece al filmelor cu cele mai mari încasări în America de Nord, la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a vândut bilete în valoare de 2,58 milioane de dolari.