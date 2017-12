”Ovidius” găzduiește întrunirea Oamenilor de Știință din România

Universitatea ”Ovidius” din Constanța găzduiește Sesiunea Științifică de Toamnă a Academiei Oamenilor de Știință din România 2014, care se desfășoară astăzi și mâine, sub tema ”Omul și natura din perspectiva societății moderne”. Deschiderea festivă a conferinței are loc astăzi de la ora 10.00 în Aula Magna, unde vor participa membri titulari, onorifici, corespondenți dar și asociați au Aceademiei Oamenilor de Știință din România, personalități de seamă ale vieții științifice și culturale. Comunicările științifice vor fi prezentate pe secțiuni, pe temele: Omul, societatea şi libertatea, Societatea contemporană - cumpănă între istorie, gândire şi trăire, Energiile neconvenţionale şi impactul asupra naturii, Biotehnologiile şi securitatea alimentară, Mediul înconjurător - condiţie de funcţionare a societăţii umane, Corpul uman, medicina modernă şi medicina naturistă și Informatizarea - suport al progresului în societatea modernă. Organizatorii spun că evenimentul are loc la Constanța în semn de recunoaștere a importanței deosebite pe care o are filiala județeană prin calitatea manifestărilor științifice organizate.