”Pistolar” reţinut

Tânărul de 21 de ani care, marţi seară, a tras şase focuri de armă în trafic, în maşina altui şofer, a fost reţinut de poliţiştii constănţeni pentru 24 de ore pe bază de ordonanţă. Astăzi, Manuel Mihai va fi prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile, pentru comiterea infracţiunii de uz de armă neletală fără drept. Tânărul a fost reţinut, ieri după-amiază, de lucrătorii Serviciului de Arme, Explozibil şi Substanţe Periculoase (AESP) Constanţa, şi încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Constanţa. Poliţiştii i-au anulat permisul de port armă, iar pistolul i-a fost confiscat. El le-a declarat poliţiştilor că a tras cu arma deoarece s-a speriat. Ieri s-a prezentat la poliţie şi victima incidentului, Laurenţiu Tericică, care a depus plângere penală. ”M-am dus la poliţie şi am făcut plângere şi totodată am recunoscut pistolul cu care s-a tras spre maşina mea, dar şi pe bărbatul care m-a agresat, dintr-o fotografie pe care mi-au arătat-o poliţiştii”, a declarat Laurenţiu Tericică. Amintim că Manuel Mihai a tras şase focuri de armă după ce s-a şicanat în trafic cu Laurenţiu Tericică.

FOCURI DE ARMĂ Incidentul a avut loc în jurul orei 18.00, la sensul giratoriu de la ieşirea din Staţiunea Mamaia. Oamenii legii au fost alertaţi de colegii victimei, iar anchetatorii au găsit pe şosea şase tuburi de calibru 10mm, care provin de la o armă cu gloanţe cu cauciuc. „Am intrat în sensul giratoriu şi, la un moment dat, un autoturism a frânat în spatele meu, iar şoferul a început să mă claxoneze şi să mă înjure. I-am spus să respecte regulile pentru că are semnul „cedează trecerea”. Atunci el a coborât din maşină şi a venit în dreptul portierei mele şi m-a ameninţat cu un pistol. Am crezut că vrea doar să se afirme, nu m-am gândit niciun moment că ar putea să tragă cu arma. Am continuat să îi spun râzând că trebuia să îmi cedeze trecerea şi am demarat. El s-a întors şi a tras cu pistolul către maşina mea. Cinci gloanţe mi-au nimerit portiera din stânga spate. Pe moment nici nu am conştientizat, chiar râdeam, însă ceilalţi doi colegi cu care eram în maşină au fost şocaţi”, a declarat victima incidentului, Laurenţiu Tericică.