”Prelungirea tratatului de prietenie moldo-rusă, o greşeală tehnică”

Preşedintele interimar al R. Moldova, Marian Lupu, a declarat că prelungirea cu încă 10 ani a tratatului de prietenie dintre Chişinău şi Moscova este o greşeală tehnică, întrucât extinderea valabilităţii se făcea automat, graţie unei clauze prevăzute de text. Prelungirea tratatului a fost anunţată marţi, după întrevederea ministrului moldovean de Externe, Iurie Leancă, cu omologul său rus, Serghei Lavrov, aflat în vizită la Chişinău. Marian Lupu contestă însă semnarea unui astfel de document. ”Nici nu putea să fie semnat un acord privind prelungirea tratatului de prietenie cu Rusia, fiindcă acest acord, semnat la 19 noiembrie 2001, are o clauză care spune că, dacă părţile nu vin cu obiecţii la textul acestui acord, acesta se extinde în mod automat pentru următorii 10 ani”, a declarat Marian Lupu. El a spus că tratatul s-a extins în mod automat în data de 19 noiembrie 2011 şi a salutat extinderea acestuia, considerând că este un document important, care formează platforma politică pentru colaborarea în diferite domenii. ”Pe baza acestui tratat am convenit cu Serghei Lavrov că guvernele vor negocia şi vor semna acordul de protejare a drepturilor minorităţilor naţionale, ceea ce înseamnă a etnicilor ruşi în R. Moldova şi etnicilor moldoveni în Federaţia Rusă”, a menţionat Marian Lupu. Cu ocazia vizitei la Chişinău a ministrului rus de Externe, au fost semnate doar două documente, un program de asigurare a consultărilor interministeriale pentru anul curent şi un document care vizează colaborarea în domeniul arhivelor. În plus, Marian Lupu a explicat că extinderea valabilităţii tratatului ţine de decizia prezidenţială şi nicidecum a ministerelor de Externe.

Declaraţiile preşedintelui interimar, lider al Partidului Democrat, par să se înscrie în logica neînţelegerilor şi tensiunilor care se înregistrează în coaliţia de guvernare de la Chişinău. Ministrul de Externe al R. Moldova, Iurie Leancă, face parte din Partidul Liberal-Democrat al premierului Vlad Filat, iar între Filat şi Lupu există o animozitate tot mai evidentă.