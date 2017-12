”Primul pas către Olimpiadă”, afirmă antrenorul Filimon

Lumea tenisului de masă a rămas cu o imagine incredibilă după Campionatul Mondial individual de la Zagreb. În continuare sub dominaţia chineză, sportul cu mingea de celuloid a consacrat definitiv noul val al şcolii româneşti, condusă de antrenorul constănţean Viorel Filimon. Sportiva de la LPS Farul, Elizabeta Samara, împreună cu Daniela Dodean, au fost la Zagreb singurele jucătoare non-asiatice calificate între primele 16 tenismene ale lumii! Aşadar, Europa a însemnat din nou doar România, plasată în lupta contra Asiei! Performanţa celor două de la simplu a fost completată de calificarea în optimile de finală la dublu, unde Eliza şi Dana au pierdut în faţa principalelor favorite, Nan Wang-Yining Zhang, devenite ulterior campioane mondiale. ”Competiţia mondială a fost foarte puternică. Fetele au jucat bine, iar rezultatul este unul foarte bun. Nu mă aşteptam să ajungem aşa sus. Este adevărat, am avut şi noroc, deoarece nu am dat de chinezoaice prea curînd, în schimb am bătut Japonia. În meciul cu Guo, nr.3 mondial, Eliza a făcut faţă şi chiar a fost aproape de valoroasa ei adversară. Am făcut un prim pas către Jocurile Olimpice de anul viitor. Îmi doresc să urcăm în clasamentul mondial în primele 20-30, pentru o calificare directă, sau să ne comportăm cît mai bine în turneele din primăvara anului viitor”, a declarat la sosirea de la Zagreb Viorel Filimon. Fetele noastre au crescut puternic în clasamentul mondial pe luna iunie, în urma rezultatelor din capitala Croaţiei. Încă junioară, Eliza Samara a urcat 22 de poziţii, ajungînd pe locul 68 mondial, cu 11.674 puncte, iar Dodean este pe 42, cu 11.808 puncte, în timp ce Iulia Necula este pe 160, şi ea în urcare. Cea mai bine clasată româncă rămîne Mihaela Şteff, locul 32, în cădere liberă de pe 26. Andrei Filimon a urcat şi el 22 de poziţii, pînă pe locul 77 mondial. Eliza Samara a părăsit deja Constanţa, pentru a participa în următoarele două săptămîni la Open-urile Poloniei şi Franţei, din Circuitul Mondial.

În weekend, Cristina Hîrîci a cîştigat titlul naţional la juniori II, în proba de dublu, clubul nostru reuşind la Zalău alte cinci medalii de bronz: Cristina Hîrîci, Alina Dobre şi Lucian Munteanu la simplu, Lucian Munteanu la dublu şi Hîrîci-Munteanu la mixt.