”Quantum of Solace: Partea lui de consolare”, primul în box office-ul nord-american

Filmul ”Quantum of Solace: Partea lui de consolare”, o producţie a studiourilor Metro-Goldwyn-Mayer, s-a situat pe primul loc în box office-ul nord-american, în prima săptămînă de la lansarea pe marile ecrane, după ce a obţinut încasări de 70,4 milioane de dolari. În ”Quantum of Solace: Partea lui de consolare”, turnat în Panama, Italia, Austria şi în studiourile londoneze Pinewood, James Bond - Daniel Craig - este urmărit de un grup de traficanţi de droguri periculoşi, care doresc să îl elimine. Bond străbate Europa şi America de Sud pentru a afla de ce femeia pe care a iubit-o l-a trădat înainte să moară. În acelaşi timp, el luptă ca teroristul Dominic Greene să nu instaleze la putere în Bolivia un fost general asasin, în schimbul unor terenuri bogate în resurse naturale.

Filmul ”Madagascar 2”, o producţie a studiourilor DreamWorks Animation, a coborît pe al doilea loc în box office-ul nord-american, în a doua săptămînă de la lansarea pe marile ecrane, după ce a obţinut încasări de 36,13 milioane de dolari. Filmul prezintă aventurile leului Alex, zebrei Marty, hipopotamului Gloria, girafei Melman şi ale prietenilor lor lemurieni, care reuşesc să evadeze de pe insula pe care eşuaseră şi, în loc să se îndrepte spre SUA, ajung în Africa, unde fac cunoştinţă cu familia leului Alex. Pe poziţia a treia în box office-ul nord-american s-a situat comedia ”Role Models”, care a obţinut încasări de 11,71 milioane de dolari, în a doua săptămînă de la lansare. Filmul prezintă aventurile lui Danny şi Wheeler, doi agenţi de vînzări burlaci, trecuţi de 30 de ani, care au un comportament sălbatic şi rebel. După o petrecere de pomină, cei doi au fost arestaţi, iar judecătorul le oferă posibilitatea să aleagă între mulţi ani de închisoare sau 150 de ore de muncă în folosul comunităţii, prin înscrierea lor într-un program de îndrumare a adolescenţilor recalcitranţi. Filmul ”Liceul muzical: Anul absolvirii” s-a situat pe al patrulea loc în clasament, după ce a obţinut încasări de 5,87 milioane de dolari. Filmul prezintă problemele cu care se confruntă nişte tineri din ultimul an de liceu. Personajele principale, Troy (Zac Efron) şi Gabriella (Vanessa Hudgens), care vor merge în curînd la facultate, au decis să pună în scenă, împreună cu prietenii lor, un musical care să le descrie experienţele, speranţele, dar şi temerile în ceea ce priveşte viitorul. Filmul ”Schimbul”, cu Angelina Jolie, în regia lui Clint Eastwood, ocupă a cincea poziţie în clasament, după ce a obţinut încasări de 4,24 milioane de dolari. Producţia este o dramă despre disperarea unei mame al cărei fiu este răpit, autorităţile aducîndu-i înapoi un băiat care nu este de fapt al ei. Pe poziţia a şasea în box office-ul nord-american s-a situat comedia ”Zack and Miri Make a Porno”, care a obţinut încasări de 3,2 milioane de dolari. Lungmetrajul prezintă experienţa a doi buni prieteni, Zack şi Miri, care, în încercarea lor de a rezolva o serie de probleme financiare pe care le au, decid să facă împreună un film pentru adulţi, dar descoperă că se iubesc. Musicalul ”Soul Men” a coborît de pe poziţia a şasea pe cea de-a şaptea în clasament, în a doua săptămînă de la lansarea pe marile ecrane, după ce a obţinut încasări de 2,42 milioane de dolari. Filmul, care îi are în distribuţie pe Samuel L. Jackson şi pe regretatul Bernie Mac, decedat la începutul lunii august, prezintă povestea reunirii membrilor unei trupe de muzică soul din anii \'70, cu ocazia unui concert omagial.

Filmul ”The Secret Life of Bees”, cu Dakota Fanning şi Queen Latifah în rolurile principale, a urcat un loc în clasament, ajungînd pe poziţia a opta, cu încasări de 2,4 milioane de dolari, fiind urmat în clasament de horror-ul ”Sow V”, care a avut încasări de 1,79 milioane de dolari în a patra săptămînă de la lansare. Thriller-ul ”The Haunting of Molly Hartley”, ce prezintă drama tinerei Molly (Haley Bennett), în vîrstă de 17 ani, care, după ce s-a mutat într-un oraş nou, după o criză psihică a mamei sale, începe să aibă viziuni care îi vor dezvălui un secret întunecat din trecut, încheie topul zece al filmelor cu cele mai mari încasări în America de Nord, la sfîrşitul săptămînii trecute, după ce a vîndut bilete în valoare de 1,64 milioane de dolari.