”România îşi deschide porţile lumii digitale şi showbiz-ului”

Revista americană ”Variety” dedică un articol României, în care prezintă oportunităţile pe care le oferă din punctul de vedere al producţiei cinematografice, publicaţia remarcând faptul că, în ultimii zece ani, ţara noastră a înregistrat progrese în ceea ce priveşte conectarea la showbiz-ul internaţional.

”România este pregătită pentru un gros-plan cu o nouă identitate strălucitoare, după secole în care a trimis lumii semnale contradictorii”, a scris, sâmbătă, ”Variety”, adăugând că numele ţării noastre a fost asociat de-a lungul timpului cu imaginea ţiganilor, a lui Vlad Ţepeş, Dracula şi dictatorului Nicolae Ceauşescu, dar şi cu cea a unor compozitori clasici precum George Enescu, cu peisajul montan uimitor, cu gimnaşti şi jucători de tenis talentaţi. ”În ultima decadă, ţara a făcut un mare efort pentru a se conecta mai bine la lumea showbiz-ului, găzduind realizarea unor producţii străine precum ”Cold Mountain”, ”Hatfields & McCoys” şi cel mai nou film al lui Terry Gilliam, ”The Zero Theorem”, care urmează să fie lansat”, scrie publicaţia. ”Bucureştiul aspiră să fie următoarea Pragă în ceea ce priveşte atragerea producătorilor de film străini, însă nu are o politică de top în ceea ce priveşte producţia de filme pe teritoriul său”, mai scrie publicaţia americană. ”Variety” remarcă faptul că, în timp ce economia se dezvoltă, la fel se întâmplă cu box office-ul românesc, care a crescut cu 28% anul trecut. În plus, România se poate lăuda cu o serie de cineaşti talentaţi, ”noul val românesc”, care au succes pe scena festivalurilor internaţionale. În ceea ce priveşte industria cinematografică, după ce vorbeşte despre succesele autohtone ale ultimului an, dând ca exemple filmele ”Minte-mă frumos”, de Iura Luncaşu, ”Despre oameni şi melci”, în regia lui Tudor Giurgiu şi ”Poziţia copilului”, de Călin Peter Netzer, primul lungmetraj românesc premiat cu Ursul de Aur la Festivalul de la Berlin, ”Variety” scrie şi despre faptul că ”cineaştii români au convins recent Guvernul să îl înlăture pe actualul şef al Centrului Naţional al Cinematografiei (Eugen Şerbănescu) să regândească strategia în domeniul filmului şi să ia în considerare acordarea unei subvenţii anuale mai mari producătorilor autohtoni decât cele 10 milioane de lei acordate până în prezent de CNC. Totodată, industria cinematografică locală încearcă să convingă Guvernul să introducă nişte reduceri de taxe similare celor din Cehia, unde sunt acoperite costurile de producţie în proporţie de până la 20%.

OPORTUNITĂŢI ŞI NU NUMAI Publicaţia prezintă oportunităţile în ceea ce priveşte logistica, vorbind despre aeroportul Henri Coandă, care are legături cu majoritatea oraşelor europene cele mai importante, peisajele uimitoare, cu munţi şi păduri, însă vorbeşte şi de proasta condiţie a drumurilor, ”jumătate din ţară este neasfaltată”, de şoselele nemarcate, căruţe cu cai, vaci care traversează drumurile, urşi şi şoferi agresivi. În acelaşi articol, ”Variety” mai scrie despre buna acoperire a internetului, despre scenele dansului, muzicii şi artelor vizuale, care sunt... vibrante, precum şi despre industria televiziunii, care este foarte bine reprezentată, atât prin posturi autohtone de succes, cât şi prin televiziuni deţinute de mari companii de media străine.