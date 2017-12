”România nu are suficientă putere în cadrul UE pentru a susţine R. Moldova”

Preşedintele Partidului Democrat, Marian Lupu, salută poziţionarea României ca susţinător al Chişinăului, dar apreciază că Bucureştiul are el însuşi probleme în cadrul UE şi nu poate ajuta R. Moldova în realizarea aspiraţiilor sale europene. ”Pentru a susţine Moldova pe calea integrării europene este nevoie de o susţinere serioasă din partea tuturor ţărilor UE”, a declarat Lupu în cadrul unui seminar organizat la iniţiativa fondului umanitar rus Priznanie, adăugând că ”România are posibilităţi limitate ca avocat”. În opinia lui Lupu, problemele României seamănă mult cu cele ale R. Moldova – corupţia, cultura politică slabă, ambele ţări având foarte mult de lucru în vederea modernizării. ”Recensământul populaţiei Moldovei din 2004 a arătat că politica românismului în ţară nu are perspective reale. Numeroşi experţi români sunt de părere că redobândirea cetăţeniei române nu reprezintă pentru moldoveni o loialitate faţă de statul român, ci o cale de a putea circula liber în Europa”, a explicat acesta. Potrivit deputatului, în relaţiile cu România este importantă continuarea negocierilor şi semnarea actelor de bază – Tratatul politic de bază şi Acordul privind frontiera, ceea ce ar fi avantojos pentru ambele părţi.

La rândul său, liderul comunist moldovean, Vladimir Voronin, este de părere că ”impasul politic din R. Moldova poate fi rezolvat doar prin identificarea unui consens parlamentar durabil”. În acest sens, fostul preşedinte moldovean propune un ”Pact pentru depăşirea crizei politice”, informează un comunicat al PCRM. El a subliniat că se bazează în judecăţile sale pe ”bun-simţ, logică juridică şi aprecierile date de Comisia pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia)”. În opinia lui Voronin, acest consens trebuie să se bazeze pe modificarea articolului 78 din Constituţie, ce stabileşte procedura de alegere a preşedintelui, astfel ca, pe viitor, această procedură să fie simplificată. Voronin a apreciat că ”acest consens este imposibil fără determinarea şi aprobarea prealabilă a datei dizolvării Parlamentului după 16 iunie, precum şi stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate”. Partidul Comuniştilor consideră că ”Pactul pentru depăşirea crizei politice” ar trebui semnat până la termenul limită de 31 martie 2010, precizează Voronin. Potrivit acestuia, ”pactul, contrasemnat de către liderii tuturor partidelor politice parlamentare, precum şi partenerii europeni plenipotenţiari ai R. Moldova, urmează să întoarcă procesul politic în ţară în albia legalităţii, iar R. Moldova pe calea unei dezvoltări democratice previzibile”.