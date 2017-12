”România poate deveni o țară turistică de succes”

România poate deveni o destinație turistică de succes, în opinia consulului Republicii Federale Germania la Sibiu, Judith Urban, care povestește, într-un interviu acordat Agerpres, că admiră frumusețile țării noastre de șapte ani de când locuiește aici. În opinia consulului, avem toate componentele pentru a deveni o țară de turism de succes. ”Aveți un țărm al Mării Negre foarte frumos, din păcate prea îndepărtat de noi, sunt monumente culturale de apreciat, aveți o capitală care pulsează. Pentru mine este foarte interesant să urmăresc cum se dezvoltă scena culturală și artistică a României”, a spus Urban. Ea a amintit de filmele de succes românești care au fost premiate la nivel internațional și de dezvoltarea centrului Bucureștiului și al Sibiului. Consulul Germaniei a povestit că a ales, de fiecare dată când a avut ocazia, misiunile diplomatice în România și și-a amintit de prima întâlnire cu țara noastră. ”Am ajuns prima dată în 2002 și îmi amintesc de prima oară când am ajuns la Sibiu. Era iarnă, foarte frig și seara, când am ieșit în Piața Mare din Sibiu, cădea încet zăpada, m-am uitat împrejur și mi-am zis: Doamne, ce oraș frumos! Ce potențial are orașul acesta!”, a precizat Urban. Când vine vorba despre ce locuri a vizitat în România, ea a spus că apreciază peisajele pe care țara noastră le oferă. ”Eu nu sunt o alpinistă, dar când trec pe lângă Munții Făgăraș sau când merg pe Transalpina, e foarte impresionant peisajul. Când am mers prima dată la Cisnădioara (județul Sibiu), era în luna mai, toți pomii fructiferi erau în floare și vârfurile munților Făgăraș erau cu zăpadă”, a povestit Urban. Oficialul a spus că apreciază mâncarea românească, mai ales zacusca făcută în casă. ”În Iordania, am întâlnit românce și întotdeauna era o bucurie când mâncam acolo zacuscă, salata de boeuf sau salata de vinete. Acolo am mâncat și sarmale”, a completat consulul. Ea a mărturisit că este îndrăgostită de România.