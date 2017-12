”România va fi bine reprezentată de Corina Crețu”

UN PORTOFOLIU IMPORTANT Fostul comisar european pentru Agricultură Dacian Cioloș crede că România va fi bine reprezentată în Comisia Europeană de Corina Crețu, care va gestiona portofoliul de Politică Regională: „Un portofoliu nu se dă unui stat membru, ci unui comisar desemnat. Sigur că există o legătură între calitatea comisarului, competențele și portofoliul care i se acordă. Cred că România nu are motive de supărare, pentru că are un comisar european desemnat și un portofoliu important”. El este de părere că președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a ales ”oameni de calitate și competenți”, pe care a vrut să îi îndrepte către portofolii importante. Mai mult, Cioloș a precizat că în acest an, pe lângă criteriile enumerate anterior, s-a ținut cont și de raportul femei-bărbați. Întrebat ce va face după ce i se va termina mandatul de comisar european, el a spus doar că va rămâne în domeniul agriculturii.

PRO ȘI CONTRA Recent, premierul Victor Ponta a transmis liderilor PNL, PDL, UDMR și PMP, membri ai Partidului Popularilor Europeni (PPE), o scrisoare în care făcea apel să o susțină pe Crețu atât la dezbaterile din Parlamentul României, cât și în cel European, pentru validarea comisarilor europeni. Desemnarea ei a iscat dezbateri contradictorii la București. Opoziția a încercat să intervină și le-a scris președintelui CE, Jean-Claude Juncker, și președintelui PPE, Joseph Daul, susținând că numirea Corinei ar fi ilegală, având în vedere că nu a avut loc o audiere preliminară în Parlamentul European. Nici Băsescu nu a stat deoparte, el încercând să intervină în negocieri. Demersul lor a fost însă ignorat, Corina Crețu reușind să-l convingă pe Juncker că poate gestiona un portofoliu cu un buget uriaș, de peste 350 miliarde de euro.