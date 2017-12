”Rusia răspândește zvonuri despre pregătiri de război în Bulgaria”

Ministrul bulgar al Apărării, Nikolai Nencev, a afirmat că are senzația că în Bulgaria există un centru de propagandă rusească ce încearcă să creeze tensiuni în cadrul comunităților locală și internațională în legătură cu posibile pregătiri de război. După anunțul privind înființarea unui centru de comandă al NATO în Bulgaria, o serie de speculații au fost lansate de partidul naționalist de opoziție ATAKA. ”Amenințările pentru Bulgaria din cauza implicării sale într-o aventură periculoasă, ca satelit al NATO în Europa de Est, nu prea departe de granițele cu Ucraina și Rusia, sunt foarte reale”, relata, în emisia sa în limba bulgară, postul de radio Vocea Rusiei.

Nikolai Nencev a precizat că la poligonul militar de la Novo Selo se vor derula 77 de programe de pregătire comune cu NATO în cursul anului următor. El a subliniat însă că aceasta nu înseamnă deloc că tancurile NATO vor fi permanent staționate în Bulgaria. Potrivit ministrului, în Bulgaria nu are loc, în prezent, o mobilizare a armatei. Comentând zvonurile potrivit cărora cetățenii bulgari au fost convocați la centrele militare, Necev a declarat: ”Nu au fost convocați toți. Au fost trimise scrisori către anumite persoane (ofițeri rezerviști) cărora li s-a cerut să se prezinte la o anumită unitate militară pentru un chestionar. Astfel de scrisori sunt trimise periodic la diferite unități militare, pentru a verifica dacă persoanele în cauză mai sunt în Bulgaria, pentru a vedea dacă sunt disponibile, dacă sunt apte, iar în cazul femeilor, pentru a afla dacă nu sunt cumva în concediu de maternitate”. Întrebat care este numărul de scrisori trimise, Nencev a afirmat că în jur de 3.000. El a reiterat că este vorba despre o procedură obișnuită, care uneori are loc chiar de câteva ori pe an.