”Sarah Palin a avut o aventură extraconjugală şi a consumat droguri”

O carte despre Sarah Palin, care s-ar putea înscrie în cursa pentru prezidenţialele americane din 2012, afirmă că aceasta ar fi avut o aventură extraconjugală în anii \'90 şi ar fi consumat cocaină. Cartea ”The Rogue: The Search for Sarah Palin”, scrisă de Joe McGinniss, afirmă şi că Palin, fost guvernator de Alaska, a avut o aventură de o noapte cu jucătorul de baschet Glen Rice. McGinniss s-a mutat în casa de lângă cea a lui Palin în 2010. Acest lucru a făcut ca Palin să ridice un gard între cele două case, pentru a-şi proteja viaţa privată, după ce McGinnis a semnat contractul pentru carte. Palin nu a comentat cele scrise în cartea despre ea. Soţul ei, Todd, a spus că această carte este plină de minciuni şi l-a acuzat peMcGinnis că este obsedat de Sarah Palin. Potrivit presei, în carte se afirmă că Sarah Palin a avut o aventură de şase luni, în anii \'90, cu Brad Hanson, partenerul de afaceri al lui Todd Palin. De asemenea, se spune că Palin a avut o aventură de o noapte cu Glen Rice, în 1989, cu un an înainte de se căsători cu Todd. Potriivit cărţii, Sarah Palin ar fi consumat cocaină în timpul unei excursii cu prietenii şi ar fi fumat marijuana împreună cu un profesor la colegiul din Alaska. McGinnis este cunoscut pentru cartea sa din 1968 despre Richard Nixon.