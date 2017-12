”Shrek” domină box office-ul pentru a treia săptămână la rând

Noua peliculă a popularei serii de animaţie ”Shrek” conduce, pentru al treilea weekend la rând, în clasamentul încasărilor din SUA, cu 25,3 milioane de dolari obţinuţi din vânzarea de bilete, potrivit presei internaţionale de specialitate. De la intrarea în cinematografele americane, filmul intitulat ”Shrek Forever After”, al patrulea din serie, a avut încasări de 183 de milioane de dolari. Pe locul doi în box office se află comedia ”Get Him to the Greek”, cu 17,4 milioane de dolari din vânzarea de bilete la primul weekend în cinematografe, urmat de ”Killers”, un film de acţiune tot cu accente umoristice, care a obţinut 16,1 milioane.