”Shrek Forever After” rămâne lider în box-office-ul american

Al patrulea film al popularei serii de animaţie ”Shrek” este, pentru a doua săptămână, lider în clasamentul încasărilor de weekend din SUA, după ce a realizat încasări de 43 de milioane de dolari. Intitulată ”Shrek Forever After”, producţia despre noile aventuri ale simpaticului căpcăun verde se anunţă de pe acum drept candidat la unul dintre primele locuri ale box office-ului din 2010, notează presa internaţională. Filmul va rula şi în România, de la jumătatea lunii iulie. Următoarele locuri sunt ocupate de ”Sex and the City 2”, cu încasări de 32 de milioane de dolari şi de ”Prince of Persia: The Sands of Time”, cu 30 de milioane de dolari.