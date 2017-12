”Slumdog Millionaire” a cîştigat şapte premii BAFTA

Filmul ”Slumdog Millionaire” de Danny Boyle a cîştigat şapte premii BAFTA (British Academy of Film and Television Arts), inclusiv pentru cel mai bun film şi pentru cel mai bun regizor, în cadrul unei ceremonii care a avut loc, duminică seară, la Londra. Pelicula care relatează povestea unui tînăr analfabet dintr-un cartier sărac al Mumbai-ului, care ajunge milionar în urma unui concurs televizat, a mai cîştigat premiile pentru muzică (A.R. Rahman), imagine (Anthony Dod Mantke), montaj (Chris Dickens), sunet (Glenn Freemantle, Resul Pookutty, Richard Pryke, Tom Sayers, Ian Tapp) şi scenariu adaptat (Simon Beaufoy), ultimul premiu venind la numai o zi după distincţia omonimă acordată de Sindicatul Scenariştilor din America.

În total, ”Slumdog Millionaire” a concurat alături de alte11 titluri, printre care s-a numărat ”Strania poveste a lui Benjamin Button / The Curious Case of Benjamin Button” de David Fincher. Filmul lui Fincher, care îl are pe Brad Pitt în rol principal, a cîştigat trei premii BAFTA, pentru machiaj şi coafură (Jean Black, Colleen Callaghan), efecte speciale (Eric Barba, Craig Barron, Nathan Mcguinness, Edson Williams) şi producţie (Donald Graham Burt, Victor J. Zolfo). Academia Britanică de Film i-a acordat, postum, lui Heath Ledger, premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar, pentru prestaţia din ”Cavalerul Negru / The Dark Knight”, în timp ce distincţia pentru cel mai bun actor în rol principal i-a revenit lui Mickey Rourke, pentru ”The Wrestler” de Darren Aronofski. Kate Winslet a primit un premiu BAFTA pentru cea mai bună actriţă în rol principal, pentru ”Cititorul / The Reader” de Stephen Daldry, în timp ce premiul pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar i-a revenit lui Penelope Cruz, pentru ”Vicky Christina Barcelona” de Woody Allen. Premiul pentru cel mai bun scenariu original a revenit peliculei ”In Bruges” (Martin Mcdonagh), premiul BAFTA pentru cel mai bun film într-o limbă străină a fost acordat producţiei ”I\'ve Loved You So Long” (Yves Marmion, Philippe Claudel), în timp ce ”Man On Wire” a fost distins cu un premiu special al Academiei, iar Steve McQueen a primit premiul pentru cel mai bun debut, cu filmul ”Hunger”.

”Wall-E” de Andrew Stranton a primit premiul pentru cel mai bun film de animaţie, cel mai bun film de scurtmetraj a fost ales ”September” de Stewart Le Maréchal şi Esther May Campbell, cea mai bună animaţie de scurtmetraj a fost numită producţia ”Wallace And Gromit: A Matter of Loaf And Death” de Steve Pegram, Nick Park şi Bob Baker, în timp ce ”Ducesa / The Dutchess” a primit premiul pentru cele mai bune costume (Michael O\'Connor). Un premiu special al academiei a revenit regizorului Terry Gilliam.