Campania „Stop alcoolului la volan!”, proiect ce vizează responsabilizarea tinerilor şoferi şi viitorilor şoferi cu privire la pericolul conducerii autovehiculelor sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, a ajuns, ieri, la Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Constanţa. Poliţiştii le-au explicat elevilor claselor a XI-a şi a XII-a efectele consumului de alcool asupra organismului şi psihicului uman, punînd accent în special pe modul în care acesta afectează abilităţile şoferului de a conduce un autovehicul în siguranţă. Alcoolul este considerat un drog legal, ce poate induce o puternică dependenţă persoanei care îl consumă în mod regulat. Multe persoane, tineri şi adulţi deopotrivă, tind să subestimeze pericolul administrării alcoolului în mod repetat. De multe ori, inconştienţa sau teribilismul îi determină să conducă autovehicule sub influenţa băuturilor alcoolice, ignorînd faptul că riscul producerii unor accidente foarte grave creşte în astfel de condiţii. Studiul realizat de Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române în februarie 2008 scoate la iveală exact aspectul menţionat anterior. O mare parte din respondenţi sînt de părere că există cantităţi de alcool pe care le pot ingera fără ca aceasta să le afecteze performanţa la volan şi că se poate conduce sub influenţa alcoolului în situaţii considerate de risc minim: cantitate de alcool moderată, drum scurt de parcurs, o situaţie de urgenţă. Numărul şi gravitatea accidentelor rutiere, multe dintre ele produse pe fondul consumului de alcool, sînt o dovadă de necontestat a ceea ce înseamnă încălcarea regulilor de circulaţie şi nerespectarea măsurilor de siguranţă în traficul rutier. Elevilor le-au fost explicate toate aceste lucruri în speranţa că vor conştientiza pericolul real al consumului de alcool la volan. Pentru a susţine cele afirmate şi pentru a-i convinge să nu se urce sub influenţa băuturilor alcoolice la volan, tinerilor le-au fost prezentate spoturi video şi imagini surprinse la locul unor accidente soldate cu persoane decedate şi rănite, produse pe fondul consumului de alcool. Elevii au fost informaţi despre infracţiunile şi contravenţiile referitoare la conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice şi altor droguri, prevăzute în Codul Rutier, deoarece s-a observat faptul că mulţi dintre şoferi nu cunosc prevederile legale referitoare la consumul de alcool. În România, conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu se încadrează ca infracţiune, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80g/l alcool pur în sînge constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la cinci ani. La activitatea desfăşurată ieri au fost prezenţi şi tineri voluntari ai Asociaţiei Studenţilor şi Medicilor Voluntari care le-au vorbit tinerilor despre importanţa adoptării unei reacţii prompte în situaţia producerii unui accident rutier soldat cu victime. La final, organizatorii proiectului le-au pus la dispoziţie celor prezenţi materiale informative. Proiectul „Stop alcoolului la volan!”, finanţat de Direcţia pentru Tineret a Judeţului Constanţa, a demarat pe 25 iulie şi se va încheia la sfîrşitul anului. Organizatorii sînt sprijiniţi de cinci şcoli de şoferi (SC Autoeuxin SRL, SC ABC Cond Fair Play SRL, SC Auto GMD Pro SRL, SC Dia Auto SRL şi SC Galcon SRL) care, prin intermediul instructorilor auto, furnizează tinerilor cursanţi informaţii şi pliante referitoare la consecinţele nefaste ale conducerii autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice.