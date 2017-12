”Sunt impulsionat de ceilalți olimpici să obțin rezultate pentru România”

Este un tânăr timid însă în spatele acestui atribut se ascunde o inteligență sclipitoare, voință, ambiție și multă putere de a învăța ore în șir pentru a deveni cel mai bun. Elevul în clasa a X-a al Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân”, Paul Haidu - Gerea a reușit ca, după ani de pregătire intensă, să cucerească în aproximativ 3 luni, 3 titluri olimpice internaționale la una dintre disciplinele considerate printre cele mai grele - chimia.

CALIFICARE EXCEPȚIONALĂ Numai calificarea la Olimpiada Internațională de Chimie (20 - 29 iulie, în Baku, Azerbaijan), cea mai recentă competiție la care Paul Haidu - Gerea a reușit să obțină o medalie de argint este în sine incredibilă, pentru că de obicei, la acest concurs se califică elevii aflați clasa a XII-a, pentru că au apucat că parcurgă toată materia. ”Nu m-am așteptat la calificarea la această olimpiadă, a venit ca o surpriză, pentru că foarte puțini elevi se califică la Olimpiada Internațională de Chimie din clasa a X-a. Concurența este foarte mare, este un volum foarte mare de materie din multe ramuri ale chimiei. Pregătirea trebuie făcută în mod constant, fără întreruperi, fără pauză, atât teoretic cât și în laborator”, a povestit Paul.

AMBIȚIA ÎL ÎMPINGE SPRE PERFORMANȚĂ Cu toate acestea, pasiunea pentru chimie și ambiția de a obține rezultate bune la concursuri îl împinge către studiu chiar și câte 10 ore pe zi. ”Sunt impulsionat și ambiționat de ceilalți elevi participanți la olimpiadele internaționale să obțin rezultate pentru România”, afirmă cu încredere mircistul. Despre ambiția care îl motivează pe tânăr să învețe a vorbit și profesoara care i-a trezit lui Paul pasiunea pentru chimie încă din clasa a VII-a, prof. Monica Dumitru. ”Este un elev foarte ambițios, cu o putere de muncă extraordinară și nu în ultimul rând cu o inteligență care îi permite să asimileze noțiunile necesare participării la astfel de competiții. Se pregătește multe ore pe zi, și în timpul vacanțelor pentru că o asemenea performanță nu se atinge învățând doar în timpul anului școlar”, spune prof. Dumitru. Aceasta povestește cu bucurie despre toate premiile pe care Paul le-a obținut de-a lungul timpului: medalii și premii la olimpiade naționale, calificări în loturile României la olimpiade internaționale. Doar în acest an, la începutul lunii mai, Paul a cucerit argintul la Olimpiada Internațională de Chimie ”D. Mendeleev”, desfășurată în perioada 3 - 10 mai, la Erevan, în Armenia, și bronzul pe echipe la Olimpiada de Științe a Uniunii Europene, desfășurată între 26 aprilie - 3 mai la Klangfurt, în Austria. La olimpiada de la Baku, s-a întrecut cu aproximativ 300 de de elevi din 76 de țări, însă asiaticii au fost cei mai de temut adversari care au obținut rezultate bune la concurs.

PASIUNI Chiar dacă se pregătește în permanență pentru concursuri și chimia este cea mai mare pasiune a sa, Paul spune că în timpul liber are și alte pasiuni. ”Practic, de acum începe vacanța pentru mine. În primul rând voi dormi, pentru că sunt foarte obosit. Când am timp liber îmi place să fac origami, chiar astăzi am început o figurină nouă. La fel, îmi place să meșteresc diferite lucruri, să desfac și să repar diverse obiecte”, a povestit Paul.