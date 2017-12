”Tangled”, noul lider în box office-ul nord-american

Animaţia ”O poveste încâlcită / Tangled”, o adaptare Disney a unei poveşti de fraţii Grimm, a devenit noul lider în box office-ul american, detronând penultimul film din franciza ”Harry Potter”, care pare că şi-a pierdut suflul, după un debut aproape magic. ”O poveste încâlcită / Tangled”, care prezintă într-o manieră comică aventurile unei prinţese cu o coafură interminabilă, a avut încasări de 21,5 milioane de dolari de vineri până duminică. ”Harry Potter şi Talismanele Morţii: Partea I”, penultimul film al francizei, ce prezintă aventurile periculoase prin care trec Hermione, Harry şi Ron, în încercarea lor de a distruge Horcruxurile, cheia nemuririi Lordului Valdemort, a coborât pe poziţia a doua, cu încasări de 16,7 milioane de dolari. Pe poziţia a treia se află musicalul ”Burlesque”, cu Cher şi Christina Aguilera în rolurile principale, în urcare cu o poziţie faţă de săptămâna trecută. Această peliculă a obţinut încasări de 6,1 milioane de dolari în cinematografele din SUA şi Canada.

Filmul de acţiune ”Unstopabble”, regizat de Tony Scott şi avându-l pe Denzel Washington în rolul principal, a urcat o poziţie, până pe locul al patrulea, cu încasări de 6,1 milioane de dolari. Comedia romantică ”Love and Other Drugs”, cu Anne Hathaway şi Jake Gyllenhaal în rolurile principale, a ajuns pe locul al şaselea, câştigând o poziţie faţă de săptămâna trecută, după ce a generat încasări de 5,7 milioane de dolari. Filmul de animaţie ”Megamind” a coborât pe poziţia a şasea, cu încasări de 5,03 milioane de dolari. Comedia ”Sorocul / Due Date”, cu Robert Downey Jr. în rolul unui viitor tătic care se îmbarcă într-un road-trip burlesc, ocupă poziţia a şaptea, cu încasări de 4,2 milioane de dolari, devansând filmul de acţiune ”Faster”, cu Dwayne Johnson în rolul principal, care ocupă locul al optulea, cu încasări de 3,8 milioane de dolari.

Singura noutate în Top 10 este ”The Warrior\'s Way”, un film de acţiune regizat de Sngmoo Lee, despre un războinic-asasin forţat de împrejurări să se stabilească într-un orăşel din vestul Americii. Filmul ocupă locul al nouălea cu încasări de 3,05 milioane de dolari. Thriller-ul ”3 zile de coşmar / The Next Three Days”, cu Russell Crowe şi Liam Neeson în rolurile principale, încheie topul 10 al peliculelor cu cele mai mari încasări în America de Nord, la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a vândut bilete de 2,6 milioane de dolari.