”The Hurt Locker”, premiat de Los Angeles Film Critics Association

Drama ”The Hurt Locker”, despre o echipă de genişti americani trimişi în Irak, a fost desemnată, duminică, cel mai bun film al anului, de către Los Angeles Film Critics Association. Aceeaşi peliculă a fost recompensată şi cu premiul pentru cel mai bun regizor, acordat lui Kathryn Bigelow, care revine asfel în atenţia criticilor de film, după o pauză de şapte ani. Ca şi celelalte filme inspirate de războiul din Irak, nici drama ”The Hurt Locker” nu a reuşit să impresioneze, deşi are în distribuţie doi actori talentaţi, precum Ralph Fiennes şi Guy Pearce. Filmul a obţinut încasări de doar 13 milioane de dolari în SUA şi Canada.

Premiile pentru interpretare decernate de Los Angeles Film Critics Association au revenit actorului Jeff Bridges, pentru interpretarea unui cântăreţ de muzică country în pelicula ”Crazy Heart” şi actriţei belgiene Yolande Moreau, pentru interpretarea unei pictoriţe franceze în filmul ”Seraphine”. Actorul austriac Christoph Waltz a fost desemnat cel mai bun actor într-un rol secundar, pentru interpretarea unui ofiţer nazist în filmul ”Ticăloşi fără glorie”, regizat de Quentin Tarantino, iar premiul similar feminin a revenit actriţei Mo\'Nique, pentru rolul adolescentei obeze din ”Precious: Based on the Novel Push by Sapphire”. Premiile decernate de Los Angeles Film Critics Association nu reprezintă în mod normal un barometru pentru viitorii câştigători la Oscar, deşi actorii premiaţi de această asociaţie de critici au triumfat la ultimele patru ediţii ale galei organizate de Academia de Film americană.

Tot duminică, filmul ”The Hurt Locker” a fost inclus pe lista celor mai bune zece filme ale anului, alcătuită de American Film Institute, o asociaţie din Los Angeles care promovează filmele cu subiecte educaţionale. Această listă este alcătuită în ordine alfabetică şi a inclus în acest an peliculele ”Coraline”, ”The Hangover”, ”The Messenger”, ”Precious: Based on the Novel Push by Sapphire”, ”A Serious Man”, ”A Single Man”, \"Sugar\", ”Up” şi ”Up in the Air”.