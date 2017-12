”The Hurt Locker” şi ”Up in the Air”, premiate de Sindicatul Scenariştilor Americani

Filmele ”The Hurt Locker” şi ”Up in the Air”, aflate în cursa pentru Oscar, au fost premiate sâmbătă, de Sindicatul Scenariştilor Americani (Writers Guid of America - WGA), pentru Cel mai bun scenariu original, respectiv pentru Cel mai bun scenariu adaptat. Mark Boal, scenaristul dramei ”The Hurt Locker”, în regia lui Kathryn Bigelow, a fost recompensat de WGA pentru Cel mai bun scenariu original, în timp ce Sheldon Turner şi Jason Reitman au câştigat premiul pentru Cel mai bun scenariu adaptat, pentru drama ”Up in the Air”. Premiul pentru Cel mai bun scenariu de documentar a fost obţinut de Mark Monroe, pentru ”The Cove”, peliculă ce prezintă masacrarea delfinilor într-un golf din Japonia. De asemenea, echipa de scenarişti a serialului de televiziune ”Mad Men” a fost recompensată de WGA.

Sindicatul Scenariştilor Americani reprezintă profesioniştii din cinema şi televiziune iar premiile anuale pe care le oferă reprezintă adesea un indicator pentru acordarea Oscarurilor pentru cel mai bun scenariu original şi cel mai bun scenariu adaptat, deoarece mai mulţi membri WGA fac parte şi din Academia de Film Americană, care acordă cele mai mari distincţii din cinematografie. Până în prezent ”The Hurt Locker” a mai fost recompensat şi de sindicatul producătorilor şi cel al regizorilor din SUA şi este considerat unul dintre filmele preferate la Oscar, alături de blockbuster-ul ”Avatar”, dar şi de dramele ”Precious” şi ”Up in the Air”.