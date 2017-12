”The Other Guys”, noul lider al box office-ului american

Thriller-ul ”Inception” a pierdut, după trei săptămâni, poziţia de lider în clasamentul încasărilor din SUA, în favoarea comediei poliţiste ”The Other Guys”, care a avut încasări de 35,6 milioane de dolari la primul weekend de proiecţie în cinematografe. ”The Other Guys” are o distribuţie de invidiat, cu Will Ferrell, Mark Wahlberg, Samuel L. Jackson şi Michael Keaton în rolurile principale.

”Inception” a realizat încasări de 18,6 milioane de dolari la sfârşitul săptămânii trecute, ajungând la un total 228 de milioane de la lansare şi fiind deja unul dintre cele mai mari succese de casă ale anului. Pe locul al treilea în box office-ul american de weekend se află drama muzicală ”Step Up 3D”, cu 15,5 milioane de dolari din vânzarea de bilete.